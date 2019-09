«Al-Thani tiene razón: no puedo hablar porque los malaguistas no tenemos información» De la Torre, con el Goya obtenido este año. / REUTERS «Estamos asistiendo a una descapitalización y el club se está empequeñeciendo con problemas económicos y deportivos», subraya el actor Antonio de la Torre SERGIO CORTÉS Domingo, 8 septiembre 2019, 19:48

Malaguista hasta la médula, el actor Antonio de la Torre fue protagonista el sábado tras hacer una reflexión en Twitter sobre «la desastrosa planificación del Málaga de Al-Thani». La respuesta del jeque fue inmediata: «No tienes nada de qué hablar; es muy fácil hablar y quejarse». El ganador de dos Goyas ha conversado hoy con este periódico. «En ningún caso quiero enzarzarme en una polémica que sólo puede perjudicar la imagen del Málaga. Al-Thani tiene razón: no puedo hablar porque los malaguistas no tenemos información», subrayó.

«Me llamó la atención que respondiese a un actor por mucha notoriedad o seguidores que pueda tener, pero en el fondo demuestra nervios», recalca De la Torre, que se siente «triste» por la situación del Málaga. «La realidad es que el club va a menos, creo que eso lo tenemos todos claro. Estamos asistiendo a una descapitalización y el Málaga se está empequeñeciendo con problemas económicos y deportivos», apunta.

Situación «rocambolesca»

Antonio de la Torre lamenta «el oscurantismo» que a su juicio se vive en torno al Málaga. «Imagino que me pasa como a todos los que amamos al Málaga. No sé lo qué está pasando realmente. Es verdad, como dice Al-Thani, que es muy fácil criticar, pero es que no tenemos una información más clara de las cuentas, de los ingresos por las ventas, de qué está pasando en el club. Es verdaderamente importante más claridad para que sepamos por qué asistimos el lunes pasado a una situación tan rocambolesca. ¿Qué ha pasado con Okazaki, un futbolista con el que estábamos ilusionados y que al final ni siquiera ha debutado y ha tenido que marcharse? Me encantaría no criticar, pero para ello el club debería dar más información de por qué se están deteriorando los activos futbolísticos de mi equipo».

El polifacético actor malagueño, ganador del Goya y otros numerosos premios al mejor actor este año por su soberbio papel en 'El reino', también lanzó un mensaje al presidente: «Evidentemente quiero desearle lo mejor a él, porque eso es desearle lo mejor al Málaga. Pero apelo a su conciencia, y si él es tan malaguista como dice, que busque lo mejor para el club y reflexione si seguir al frente del club es lo mejor para los malaguistas. Si es así y nos lo demuestra, entonces yo seré el primero en apoyarlo».

Antonio de la Torre también está preocupado por el desarrollo de la temporada para el Málaga después de que la plantilla se haya quedado sólo con diecisiete profesionales. «Espero que Víctor Sánchez del Amo siga al frente del equipo porque me parece un caballero y un grandísimo profesional», destaca. Como punto final el actor malagueño, que siempre afirma que su recuerdo más emocionante en La Rosaleda fue «cuando el Málaga le ganó al Sporting y se clasificó para la Champions», manda un mensaje a la afición: «Los malaguistas hemos superado muchas pruebas, porque cuando llega el momento somos los primeros en apoyar e ir todos a una».