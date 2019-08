Al-Thani anuncia que agilizará las ventas Al-Thani, en el palco de La Rosaleda. / Ñito Salas El jeque afirma que obtendrán «20 millones de euros en dos o tres de ellas» y que se resolverá la crisis de la entidad en una entrevista al diario 'Marca' PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 14 agosto 2019, 08:08

El jeque propietario del Málaga, Abdullah Al-Thani, rompió su silencio en plena crisis. En una entrevista concedida al diario 'Marca', hizo una serie de afirmaciones polémicas en las que revela un compromiso con la situación del club que no se evidencia en hechos, con el equipo con sólo once profesionales alineables a tres días del debut liguero y con un plazo cada vez más agobiante para terminar de remodelar la plantilla antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano para afrontar la temporada y evitar que se dé una situación similar a la vivida hace un año con el Reus, retirado de la competición.

«Quiero dejarle claro a la gente que el Málaga es mi familia, mi sangre, que no estoy aquí para ganar dinero, que no voy a vender el club al mejor postor. El Málaga no es un juguete para mí. Por eso, pese a que tengo otras empresas, estoy trabajando 24 horas al día, y mi teléfono está abierto siempre. No paro, no duermo para salvar esta situación«, afirma respecto a la principal acusación de que no actúa por el bien de la entidad y en una línea similar a un comunicado oficial del club reciente.

Sobre su negativa a firmar operaciones ultimadas que aliviarían el control económico de LaLiga, explicó que «hay agentes que me presionan para que firme la salida ya, y yo busco mejores condiciones. Es verdad que se está demorando todo, pero en los próximos dos días vamos a certificar las primeras ventas o cesiones, en este caso para ahorrarnos el salario (...). Hay clubes que quieren aprovecharse de la situación en la que estamos y nos tiran ofertas de mierda por nuestros jugadores. No lo voy a permitir (...). Creo que con dos o tres ventas conseguiremos unos 20 millones de euros«.

En este sentido, concretó sobre Ontiveros que «tenemos otra oferta del extranjero que estamos negociando, pero seguimos también en contacto con el Villarreal por si mejoran las condiciones ofrecidas, unas condiciones que sean positivas para el Málaga».

Al-Thani cita a unos nuevos abogados que trabajan ahora para el club cuyos nombres no habían trascendido, los laboralistas Fernando Pérez-Espinosa y Bárbara Pérez-Espinosa, que revisan los contratos, y reclama 12 millones al Lazio por el pago de la cláusula de Jony, en situación similar a lo sucedido con Ricca y el Brujas, al que ha sacado tres millones en un traspaso.

Por otro lado, trata de justificar por qué no invierte en el club desde su primera temporada al frente con explicaciones peregrinas. «Es la gran pregunta que se hacen todos. Debemos entender todos las reglas del 'fair play'. El presupuesto debe equilibrarse, y más en Segunda. LaLiga no permite inyectar dinero de manera libre, debes cumplir un 'fair play' financiero, en ingresos-gastos-salarios. Eso la gente lo desconoce y quiero aclararlo. Entonces ¿hasta cuándo quieren que pierda dinero? Ahora se invierte sólo lo que se produce«.

«Cuando estábamos arriba recibí una oferta de 450 millones de euros... y no vendí el club»

Finalmente, analiza el conflicto con BlueBay y una posible venta del Málaga: «Si lo vendiera, no podría dormir tampoco. Mire, Hace un mes he recibido otra. No quiero vender. El Málaga es mi vida, mi corazón. La gente debe entender eso. El Málaga no es una inversión financiera para mí. (...) Confío en la justicia española. No es de sentido común que le den (a BlueBay) el 49% de las acciones por sólo un euro. No contemplo un escenario distinto a que el juez me dé la razón finalmente«.