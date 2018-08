Álvaro Jiménez, camino de ser el undécimo fichaje del Málaga Álvaro Jiménez en un partido frente al Córdoba CF / Valerio Merino El extremo cordobés pasará el reconocimiento médico para vincularse con el Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 21 agosto 2018, 00:13

El Málaga no para en su afán de buscar jugadores para su proyecto en Segunda División, que ya ha comenzado con buen pie con su triunfo en Lugo (1-2). El undécimo fichaje puede ser Álvaro Jiménez, que se dispone a pasar el reconocimiento médico en las próximas horas, según adelantó 'Málaga Hoy'. El extremo derecho cordobés de 23 años, ex del Castilla y del Getafe, fue decisivo en el ascenso a Primera de este último equipo, cuando era compañero de Dani Pacheco.

La pasada campaña, en cambio, jugó menos en Primera, marcado por una lesión de la rodilla que le dejó inédito casi toda la segunda mitad del curso. Álvaro Jiménez (no confundir con el punta del Almería Álvaro Giménez, ex del Alcorcón) no contaba en el Getafe. Su llegada puede suponer la salida definitiva de Mula u Ontiveros, incluso de ambos, pues no hay que perder de vista tampoco la pujanza de Hicham.