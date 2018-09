La Liga 123 Análisis del rival: Las Palmas, primera prueba de fuego, prepara una encerrona UD Las Palmas - Málaga CF Los canarios son los máximos realizadores de lo que va de Liga diez goles en cinco partidos, van segundos en la tabla, a cuatro puntos del intratable Málaga y se han tomado el compromiso en casa como una final BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 21 septiembre 2018, 23:26

El Málaga se enfrentará este fin de semana a la primera encerrona de la temporada. A pesar de ser aún la sexta jornada de liga, Las Palmas se toma el partido de este domingo como una final por el ascenso. Para los canarios, los malagueños son la principal amenaza en la lucha por el ascenso y quieren ganar los puntos y un el 'goal average' para ir por delante ante posibles escenarios al final de temporada.

Han organizado una convocatoria entre todas las peñas para dar un caluroso recibimiento a los jugadores pío-pío. Y es que solo hace faltar echar un vistazo a la clasificación para darse cuenta de que es el partidazo de la jornada. Segundo contra primero que puede desembocar en devolver al Málaga al barro o dejar que se escape aún más. Se espera un duelo de altura, de poder a poder, entre dos que ven su reflejo en el otro. Son gemelos en la categoría.

El contexto de Las Palmas es parecido al del Málaga. Aunque los canarios no hayan descendido a Segunda tras una década en Primera, también ha salido vivos de la quema del descenso. Tienen el segundo límite salarial más alto de la competición, 19,2 millones, poco menos que el del Málaga, 25,2. Sobre esto reflexionó hace unos días el director deportivo de Las Palmas, Toni Otero: «Somos las dos mejores plantillas (Málaga y Las Palmas) de la categoria jugador por jugador. Hemos firmado jugadores que han caído de Segunda».

Los fichajes de Las Palmas esta temporada Timor (Girona), Blum (Eintracht) De la Bella (Real Sociedad), Maikel Mesa (Nàstic), Tomas Pekhart (Hapoel Beer Sheva), Ruiz de Galarreta (Barcelona), Christian Rivera (Eibar), Hadi Sacko (Leeds United), Rafa Mir (Wolverhampton), Raúl Fernández (Levante), Rubén Castro (Betis), Cala (HN Jianye), Deivid (Valladolid), Fidel (Almería), Álvaro Lemos (Celta), Mantovani (Leganés), Nauzet Pérez (APOEL). Más recuperación de Araujo (cedido al AEK).

Manolo Jiménez, la apuesta del presidente

Y para gestionar todo esta transformación, el presidente y propietario del club, Miguel Ángel Ramírez, ha confiado la tarea al sevilano Manolo Jiménez, conocido por el público español por entrenar al Sevilla y conseguir con él una Supercopa de España y una Copa del Rey. Es el factor ganador que buscaban. Ya lo conocían de haberle cedido a Sergio Araujo y Marko Livaja a su AEK de la liga griega. Y viene revalorizado tras haberle arrebatado después de muchos años la liga al mítico Olympiacos.

Manolo Jiménez, actual entrenador de la UD Las Palmas. / La Liga

Su estilo de juego, muy pragmático y con poca posesión, está empezando a no gustar a parte de la afición, más acostumbrado a una forma de mover la pelota más preciosistas. ¡Claro, vienen de ver jugar a Jonathan Vieira!. Aún así está trayendo resultados, y eso prima ante todo lo demás, más si cabe este curso donde buscan el regreso inmediato a Primera. Jiménez está comportándose como un entrenador versátil, no tiene un once tipo aún en este inicio de liga, de hecho ha estado haciendo pruebas de sistemas y con nuevos jugadores que se están incorporando poco a poco tras llegar en las últimas horas del mercado como Danny Blum.

Ante el Zaragoza probó el sistema de tres centrales y dos carrileros y salió mal. Rectificó el dibujo en la segunda parte y logró sacar el empate. Es difícil saber predecir el equipo y las intenciones aunque tendrá que hacer cambios obligados en el centro del campo con la baja de Ruiz Galarreta. Un futbolista criado en la cantera del Athletic no muy conocido por el público medio pero que a sus 25 años suma con esta su sexta experiencia consecutiva en Segunda. Había caído bien en el sistema de Jiménez y una roja muy protestada desde Las Palmas le dejará en la grada.

Posible once de Las Palmas Raúl Fernández (Portero); Álvaro Lemos (Lateral derecho), Cala (Central), David García (Central), De la Bella (Lateral zurdo); David Timor (Mediocentro), Maikel Mesa (Mediocentro), Javi Castellano (Mediocentro), Fidel (Mediocentro); Rafa Mir (Delantero) y Rubén Castro (Delantero). Otro posibles titulares son: Danny Blum o Tana.

La baja de Ruiz Galarreta puede abrir la puerta del once titular a jugadores como David Timor (un gran movimiento de mercado de Primera al que el Málaga estuvo también pendiente) o Tana, un jugador polémico pero recién renovado y con el que el entrenador quiere hacer un referente ofensivo.

El ambiente en las islas es de optimismo por recortarles diferencias al líder pero hay una voz que ha templado las emociones. El director deportivo de Las Palmas ha insistido estos días que hay que «pase lo que pase hay que estar tranquilos ante lo que pase el domingo. Hay que dar tiempo a que se formen el equipo», concluyó Toni Otero.