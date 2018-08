Ante el Alcorcón, con los de Lugo Parte de la plantilla malaguista, en el entrenamiento celebrado ayer en el Anexo de La Rosaleda. / Salvador Salas El tope salarial y la sanción a Iván vuelven a limitar los planes de Muñiz cara al partido de mañana PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 23 agosto 2018, 00:22

El tope salarial sigue siendo el monotema y la espada de Damocles sobre el Málaga al menos en estas dos primeras jornadas ligueras. El equipo salvó con un triunfo en Lugo (1-2) las limitaciones para inscribir a determinados jugadores, y está por ver si también sale airoso de la cita de mañana en La Rosaleda ante el Alcorcón (22.00 horas, Gol), porque su tercer compromiso, en Almería (lunes 3 de septiembre, a las 21.00), se celebrará una vez que se haya cerrado el mercado de fichajes y, previsiblemente, con novedades positivas para el club de Martiricos en el capítulo de los salarios. Para entonces se confía en que ya se haya resuelto la salida de los descartes (Cenk, Cifu, Rosales, Torres, Juanpi, Tighadouini y puede que hasta Iturra).

Mientras tanto, Muñiz parece abocado a plantear el choque ante el Alcorcón con los mismos de Lugo. No hay más cera que la que arde. Este periódico ya explicó que los descartes finales en el Anxo Carro, Lacen y Boulahroud, no vinieron dados por una decisión técnica, sino por la prohibición que implica el tope salarial. Al Málaga le sobraban dos fichas profesionales, de forma que la inclusión de Harper (titular), Abqar, Hicham y Mula, cuatro integrantes sin un contrato profesional en la convocatoria definitiva, dio margen de maniobra para cumplir las exigencias de La Liga.

Cara al duelo de mañana se mantiene la baja por sanción de Iván –el de Alameda ya estará disponible en Almería– y la única novedad es que se podrá contar con Diego González, que ya ha cumplido su compromiso de castigo. Sin embargo, no se esperan muchas novedades en la convocatoria, toda vez que Dani Pacheco y Koné –los últimos en incorporarse a la plantilla– no están inscritos y debe haber al menos dos descartes más entre los profesionales. De esta forma, repetir o no el once o incluso la convocatoria de dieciocho queda ya al criterio de Muñiz. La novedad de Diego González podría llevarle a sacrificar a Pau Torres, pero no parece probable. Asimismo, Lacen o Boulahroud podría desplazar a Recio de la formación inicial, y el que más opciones tiene de caerse del equipo es Ontiveros. Su lugar podría ser para Juan Carlos, o incluso para Hicham, aunque tanto este como Renato se encuentran más cómodos actuando en la banda derecha.

Finalmente, también podría haber opciones para Blanco de titular. Ya sea junto a Harper (sin Adrián) o en su lugar, pero el canterano ofreció buena imagen en el Anxo Carro y podría mantener la confianza del entrenador.En todo caso, Muñiz desvelará parte de sus planes este mediodía. En torno a las 12.00 horas, además, comparecerá ante los medios en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.

Mientras tantos, se mantiene el oscurantismo del Málaga acerca del problema del tope salarial. Aunque no es su competencia directa, el director deportivo de la entidad, José Luis Pérez Caminero, no aportó ningún dato nuevo acerca del condicionante importante que sufre el Málaga para completar la convocatoria de los partidos.

Sin explicaciones del club

Caminero compareció junto a Koné en la presentación de este, pero ya de entrada la responsable de Comunicación de la entidad, Beatriz Jiménez, solicitó a los medios que evitaran las preguntas que no estuvieran referidas a la puesta de largo del último fichaje.

Pee a ello hubo cuestiones acerca de si Koné podría debutar mañana, pero Caminero salió al paso de las preguntas sin referirse a lo planteado ni explicar nada. «El club, todos los estamentos, trabaja para que todos los jugadores estén disponibles para el partido ante el Alcorcón. Aún quedan días de mercado e intentaremos en la medida de nuestras posibilidades incorporar o no. Ahora hay una situación de que el equipo juega en dos días, está en una buena dinámica y a ver si somos capaces de seguir en ella», dijo.

Más tarde, cuando se le insistió sobre la posibilidad de que Koné pueda jugar ya o no ante el Alcorcón, mantuvo: «Puedo hablar de lo deportivo. Entiendo que el club esta haciendo lo posible, los trámites necesarios, para que pueda estar a las órdenes del entrenador. Es una decisión totalmente privada del club». Sin embargo, otras entidades de Segunda han sido más transparentes al respecto. Sin ir más lejos, el Reus ofreció el viernes 17 un comunicado oficial en su página web advirtiendo con antelación sobre el problema, que impediría a varios de sus jugadores ir convocados.