«El apoyo de los aficionados en casa te saca de los momentos difíciles»

El técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, no suele salirse demasiado de su discurso habitual ante los medios y su comparecencia anoche en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda no fue una excepción. Volvió a apelar a la igualdad de la categoría para analizar la victoria ante el Cádiz. Un triunfo que permitía al Málaga dormir líder, algo que para Muñiz no es relevante. «No me gusta mirar la clasificación ni era consciente de que éramos líderes. Lo importante son los tres puntos. Obviamente es mejor ir arriba que abajo, pero me esperaré a junio para mirarla. Estoy satisfecho con que los puntos se hayan quedado en casa», explicó el asturiano, para el cual el encuentro se desarrolló según lo planeado. «Sabíamos que el partido iba a ser disputado, que mientras hubiera frescura en ambos equipos iba a ser difícil, porque los dos jugamos con las líneas juntas. Sabíamos que iba a ser un partido de detalles, como otros muchos. Ha sido un partido como todos en la categoría, muy equilibrado y con mucha pelea por parte de los dos equipos», apuntó.

Lo que nunca falta en las declaraciones de Muñiz es el agradecimiento a la afición. Anoche, tras el intenso tramo final del partido, el entrenador blanquiazul quiso tener unas palabras para los seguidores al poco de sentarse frente a los medios. «Como todas las jornadas, quiero agradecer el apoyo de la afición, porque cuando te empuja y te anima como hoy el equipo reacciona. Le da un punto más de velocidad que necesita. Esperamos seguir dando satisfacciones a la grada. El apoyo del aficionado en casa te saca de los momentos difíciles. En esos primeros minutos de la segunda parte, cuando estábamos cerca del gol, la gente se ha dado cuenta. Que el ambiente sea así y que el equipo trabaje como lo está haciendo para tener satisfecha a la afición es fundamental. Queda mucha Liga y muchos partidos para sufrir y cuanta más gente tengamos detrás animando, mejor, porque eso marca la diferencia con muchos equipos», comentó.

Sobre lo que no quiso hacer ninguna mención Muñiz fue sobre la actuación arbitral, que sí discutió su homólogo en el Cádiz, Álvaro Cervera. En especial, la acción del posible penalti de Pau por mano dentro del área. «No vi la acción. Durante un encuentro hay muchas cosas que pueden condicionar un partido. Cada minuto hay una. El que decide es el árbitro, y a partir de ahí hay que seguir afrontando el partido igual. No puede afectarte; si te afecta, es un pasito atrás. Intentamos jugar con la mentalidad de que la acción pasada no sirve, sirve la siguiente. No puedes solucionar lo que ya ha pasado», añadió el técnico malaguista. Costó también, como siempre, sacarle a Muñiz un adjetivo sobre un jugador de su equipo en particular. Al ser preguntado sobre Juanpi y Dani Pacheco, zanjó: «A mí no me gusta individualizar. Cuanto menos des que comentar, mejor. Como hablamos siempre, hay once jugadores y otros tres que pueden jugar. Sin la ayuda de todos no sería posible. Juanpi y Pacheco creo que no tratan de brillar, sino de aportar, y aportaron mucho y muy bueno». El único halago de la noche se lo llevó el autor del gol, Ricca, del que Muñiz dijo que era un jugador «muy competitivo» y «un ejemplo como capitán».

Muy serio apareció en la sala de prensa Juan Cortés el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, debido en gran parte a la polémica acción protagonizada por Pau. «Es penalti y, seguramente, expulsión. El árbitro creo que no lo ve, porque si lo ve lo tiene que pitar. Era complicado que lo pitara aquí en Málaga, con cero a cero... Somos la Segunda División y por eso no tenemos VAR». A pesar de todo, según Cervera la derrota de ayer no fue «un traspié de los que te dejan tocado».