El empate no satisface al Malagueño
Domingo, 6 enero 2019, 20:48

El Atlético Malagueño no pudo estrenar el año con un triunfo y empató en su visita a El Ejido 2012 en un encuentro que no tuvo goles y que no sirve a ninguno de los dos equipos.

Debutaba José Sevilla en el banquillo del conjunto almeriense con la intención de cambiar la irregular dinámica de un conjunto celeste que quería comenzar el nuevo año con una victoria ante el colista. Por su parte, el filial malaguista visitaba Santo Domingo con la necesidad de puntos para salir de abajo y con un estilo de juego que puso en ciertas dificultades a los locales, sobre todo a comienzos de la segunda parte.

0 El Ejido 2012 Aulestia (1), Cubo (2), Tomás (1), Garrido (1), Sergio S. (1), Gabri (1), Carralero (2) -Javilillo, min. 62 (2)-, Sergio J. (1), Corral (1), Rubio (1) -Sebba, min. 81 (1)- y Alfonso (1) -Aziz, min. 72 (1)-. 0 Atlético Malagueño Samu Casado (2), Ismael (2), Juande (1), Abqar (1), Alberto (1), Chica (1), Ramos (1), Keidi (2), Deco (1) -Antoñín, min. 78 (1)-, Joan Grasa (1) y Karamoko (1) -Hicham, min. 66 (1)-. árbitro Peña Varela, del comité extremeño. Amonestó a Carralero. campo Santo Domingo. Acudieron 887 espectadores.

La primera fue muy igualada, con un El Ejido queriendo llevar el peso del partido y moviendo el balón lo más rápido que permitía un césped que estaba en pésimas condiciones. El esférico botaba más que rodaba, era muy difícil triangular, pero la ilusión que siempre transmite un técnico nuevo permitía a los celestes sobreponerse a esta dificultad añadida.

Con los visitantes bien plantados cerca de su meta, dejando pocos espacios, la primera oportunidad llegó después de una gran internada de Emilio Cubo, pundoroso como siempre, que ponía el balón para que Carralero disparara con peligro. Samu Casado atrapó con seguridad pasada la media hora. A falta de cinco minutos para el descanso, nuevamente el extremo ejidense condujo el balón cerca del área y su disparo con la zurda le salió demasiado manso y acabó en las manos del meta visitante. Con más intención que buen fútbol, el marcador no se había movido al descanso.

«Merecimos más; hicimos una buena circulación del balón, salimos bien de la presión y creamos superioridad arriba» manolo sanlúcar

La segunda parte arrancaba con un Atlético Malagueño quizás más descarado, que comenzó a hacer daño por la derecha. Una buena llegada de Ismael acabó con un pase interior a Joan Grasa, que tuvo todo el tiempo del mundo para prepararse el balón y chutar con más claridad ante Aulestia. No obstante, las prisas le pudieron y su disparo fue francamente malo. Poco después, Ramos fue el que finalizó una buena jugada visitante desde la frontal, pero la maraña de defensores celestes despejó el peligro.

Un remate de Garrido fue el primer acercamiento de El Ejido en la segunda parte. Espabiló el conjunto malaguista, que a los 68 minutos vio cómo le anulaban un gol a su rival, a¡ Javilillo por fuera de juego. El extremo se aprovechó en posición antirreglamentaria de un balón despejado por Samu Casado a disparo de Alfonso.

A partir de ahí, el partido se endureció y se embarulló. Aziz tuvo que ser atendido y acabó con un aparatoso vendaje después de un duro golpe, mientras que poco después Corral pedía penalti por una entrada de Abqar que el colegiado no decretó. En los últimos minutos era el Malagueño quien más lo intentaba, aunque sin llegar a poner en peligro a Aulestia. El Ejido, por su parte, recurría a balones en largo a la cabeza de Samu Corral. Al final, un empate que no cambia la dinámica de ninguno de los dos conjuntos.