El Malagueño por fin da en la diana (3 - 0) Migue Fernández El equipo blanquiazul vence con un buen partido de Hicham y Deco EMILIO MORALES Málaga Domingo, 7 abril 2019, 16:57

El Malagueño por fin gana de manera holgada en la Federación. Lo hizo este domingo en un encuentro serio contra el Sevilla Atlético, en el que encontraron algo que había estado perdido durante toda la temporada: la red rival. La concentración de los blanquiazules duró 90 minutos, algo también inédito. De nuevo, la presencia de Hicham en el once titular da un escalón más de calidad a los malaguistas, que encuentran en el marroquí a su hombre más efectivo.

Suyo fue el gol que abrió la lata en la segunda mitad y brindó confianza a sus compañeros para seguir peleando el partido y la temporada. Es cierto que si los de Manolo Sanlúcar tuvieran cinco puntos más ahora mismo se podría hablar de cierta esperanza para mantener la categoría, pero aunque las matemáticas aún no lo nieguen, es complicado creer en el milagro. No obstante, uno de los que nunca deja de creer y luchar cada balón es Deco, al que le define el segundo gol del encuentro.

Después de una jugada con varios rechaces golpeó a puerta, el guardameta la paró y volvió a intentarlo hasta conseguirlo. El 2-0 ya era una realidad y los locales no bajaron los brazos, ya que saben que en muchas ocasiones se les ha ido el partido en los minutos finales del encuentro. Después de contener las acometidas del Sevilla Atlético, David Grande dio el toque de gracia y firmó un tres a cero que pese a no dar demasiada esperanza hace justicia en la Federación: un partido de calidad para jugadores que la tienen pero no han podido demostrarla en muchas ocasiones.