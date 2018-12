El Malagueño empata pese a mostrar una de sus mejores versiones Alberto presiona con intensidad a un jugador del Ibiza junto al banderín de córner. / Salvador Salas Hicham rescató un punto para el filial con un gol al comienzo de la segunda mitad EMILIO MORALES Málaga Sábado, 22 diciembre 2018, 16:09

Una verdadera pena. El Atlético Malagueño hizo posiblemente este sábado el mejor partido de todo lo que va de temporada, pero aún así no pudo imponerse del todo y sumar los ansiados tres puntos delante de su afición. Su empate ante el Ibiza resulta insuficiente cara a sus intereses, ya que aún continúa colista y muy descolgado (a más de una decena de puntos) respecto a la zona de permanencia.

1 Samu Casado; Álex Robles Chica, Abqar (Juande, min. 75), Alberto; Ismael Casado, David Ramos, Hicham, Iván Jaime, Juan Cruz (Rubén, min. 78) y Joel (Joan Grasa, min. 82). 1 Lucas, Núñez, Candelas, Fran, Luis; Gonzalo, Javi (Herrera, min. 75), Javi García (Armenteros, min. 65), Chavero, Iosu y Rodado (Saenz, min. 85). goles 1-0, minuto 16: Rodado. 1-1, minuto 47: Hicham. Árbitro CamposSalinas (murciano). Mostró la cartulina amarilla al local David Ramos y a los visitantes Núñez, Luis, Rodado y Armenteros. campo Último partido de 2018 del grupo IVde Segunda B en las instalaciones de la Federación Malagueña de Fútbol.

Desde los primeros compases se vio a los jugadores del equipo blanquiazul sueltos en cuanto a confianza, pero fueron los rivales los primeros en golpear. En el minuto 16 el delantero visitante Ángel Rodado lanzó un jarro de agua fría a las ilusiones de la grada llevándose un balón dividido que acabó dentro de las mallas rivales de Samu Casado.

No obstante, lo que podría parecer una bajada de brazos por la situación no lo fue. Es cierto que el Ibiza tiene un proyecto muy potente con jugadores de renombre para la categoría, y que el propio Atlético Malagueño no está acostumbrado a remontar situaciones adversas, pero lo que sí caracteriza a estos chicos es que juegan cada balón desde el primer minuto hasta el noventa. Fue entonces cuando volvió a aparecer la figura de Hicham, que sin duda ha dado un salto de calidad al filial, pese a que estaba siendo un jugador habitual del primer equipo

El marroquí está siendo el mejor de los blanquiazules estos últimos tres partidos que se ha vestido de corto para ayudar a sus antiguos compañeros. Fue a comienzos del segundo tiempo cuando hizo alarde de su velocidad y desmarque, pero sobre todo demostró estar por encima de la categoría delante del portero rival. Ahí no se pone nervioso ni le pesa el resultado: la mete.

Volvía el empate al marcador, algo justo en un partido de idas y venidas que pudo realmente llevarse cualquiera. A falta de 20 minutos para el final el cansancio fue haciendo mella en los veintidós jugadores, y comenzó a verse menos fútbol en el campo de la Federación, cuya afición pretendía llevarse una alegría navideña con un filial que ha dado pocas desde que empezara la temporada a finales de agosto.

La situación sigue siendo crítica, ya que los pupilos de Manolo Sanlúcar no abandonan el 'farolillo rojo' de la clasificación, y no lo harán si no consiguen empezar a sumar de tres en tres. La mejoría es clara, tangible, pero en Segunda B hace falta algo más que jugar bien para llevarse los partidos. Toca hacer reflexión, borrón y cuenta nueva para que el año que viene siga la tendencia positiva en cuanto al juego, y mejore la de los resultados.