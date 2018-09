El Malagueño no levanta cabeza (0-1)

El verano ha dado paso al otoño y con ello al tiempo de realidades._El Atlético Malagueño, después de una planificación dudosa y con pocos argumentos para creer en él en el campo, ha tocado fondo. Sin puntuar después de cinco jornadas en su regreso al grupo IV de Segunda B, el equipo que entrena Dely Valdés no progresa, sino que involuciona. El cuadro blanquiazul no hizo mérito alguno para puntuar ante el filial del Granada y no generó una ocasión clara de peligro en todo el choque, si se exceptúa un golpe franco directo de Iván Jaime, en el minuto 87, que ni siquiera fue a portería.

Con esos pobres argumentos mucho tiene que hacer un equipo para progresar en la tabla, y más aún si tampoco ofrece una seguridad defensiva especial. En descargo del Malagueño cabe decir que pareció un tanto rigurosa la expulsión de Abqar al filo del descanso. Caucedo_Sace le mostró la roja directa por lo que pareció más una carga legal que un derribo al último atacante en la frontal del área, y el cuadro local tuvo que jugar en inferioridad numérica durante casi cuarenta minutos, hasta que el fogoso Caio, el primer relevo visitante, vio la segunda amarilla (hizo en realidad tres acciones merecedoras de amonestación) en apenas un cuarto de hora de presencia en el campo.

Más allá de carencias a la hora de armar la plantilla, el Málagueño, que dejó ratos de buen juego en jornadas anteriores y cedió puntos en acciones puntuales (un penalti fallado o un gol postrero), ha ido claramente a menos. En una cita propicia para la reacción, a la postre apenas dejó cosas positivas sobre el campo. Dely Valdés volvió a situar a Ian Soler de 'pivote' (en el segundo tiempo ya se tuvo que incrustar en la zaga), colocó a Iván Jaime de segundo punta y se guardó a Karamoko para el tramo final.

A la hora de la verdad el Malagueño nunca llevó la iniciativa del partido. Se jugó más al ritmo de los volantes Sito y Yael (un ex del Marbella), que tomaron las riendas del centro del campo. No es que el Recreativo Granada generara muchas ocasiones, pero Paco Torres, en una acción individual, tuvo una muy clara ya en el primer tiempo, y Nacho Buil no perdonó en el segundo, en una jugada de contragolpe tras un córner local y en la que Ian Soler y Alberto recularon para dejarle tiempo y espacio para armar el tiro.

El intento de reacción con la entrada de Karamoko, Joel (muy desacertado en todo) y Antoñín, que le puso fe pero dispuso de pocos minutos, fue estéril. Ni siquiera con un diez para diez en el campo, el intento de asedio del Malagueño tuvo algo de orden y concierto. Es cierto que no parece que el filial se haya reforzado bien para el salto de categoría tan deseado durante más de una década, pero cuando se juega tan mal y con tan poco bagaje ofensivo no hay siquiera argumentos en defensa del condenado.