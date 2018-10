El Malagueño, con nuevo entrenador, busca sus primeros puntos tras ocho jornadas Karamoko, con Ian Soler al fondo, en el anterior partido en Murcia. Manolo Sanlúcar dirigirá a partir de ahora a un equipo que de momento figura como último clasificado con cero puntos en su casillero EMILIO MORALES MÁLAGA Domingo, 21 octubre 2018, 01:41

Ocho partidos, y ni un solo punto. Esta es la dinámica de un equipo que hoy a las 12.00 horas se enfrentará al Jumilla con nuevo entrenador, Manolo Sanlúcar, que pretende darle un aire nuevo al conjunto blanquiazul, que dirigía el exjugador malaguista Dely Valdés, aunque en el último partido ante el UCAM fue Zeus Carmona quien se sentó en el banquillo a modo de transición. Como ya adelantó este periódico, el nuevo entrenador ya pudo durante la semana conocer a su equipo en las instalaciones del Málaga en El Viso -dos horas después del anuncio oficial-. Experto en Segunda B, llega con la necesidad de cambiar un dinámica muy negativa, que se resume a groso modo en una mala relación con el gol, no saber cerrar los partidos y despistes en los últimos minutos de juego que han arrebatado varios puntos, sobre todo con los partidos empatados. Ahora el que llega a la Federación es el Jumilla, situado noveno en la tabla con 12 puntos, con un equipo experto en la categoría que no pondrá nada fácil que los tres puntos se queden en casa. No obstante, desde dentro del club aseguran que esta nueva etapa ha renovado de fuerzas, sobre todo mentales, a los jugadores de la plantilla, que tienen calidad para sacar esta situación adelante.

Según ha podido saber este periódico, tampoco habrá revolución en el once pese a la llegara del nuevo entrenador, y la única duda que se plantea es la de la portería en la Kellyan y Samu se debaten entre un puesto que paradójicamente se han ganado de sobra esta temporada, ya que en muchos partidos han sido los mejores de su equipo pese a las derrotas cosechas.

El técnico malaguista tiene a toda la artillería disponible, y presumiblemente serán Iván Jaime, Karamoko, Joel y Grasa los encargados de llevar peligro al área visitante. Este último, Grasa, después de haber realizado una gran campaña la temporada pasada, todavía no ha encontrado su hueco en el campo, y se espera que cuando lo haga comiencen a venir los goles, aunque debe ser cuanto antes. De todos modos, para ello se tienen que generar espacios desde la parte de la medular, para que el cuero llegue arriba en situaciones de superioridad o cómodas. Hasta el momento, los delanteros están recibiendo la mayoría de los balones de espaldas, lo que dificulta mucho que las jugadas acaben generando peligro.

Alineaciones posibles:

Atlético Malagueño: Samu; Robles, Chica, Abqar, Alberto; Deco, Ian Soler, Iván Jaime; Karamoko, Joel y Joan Grasa.

Jumilla: Ximo Ballester, Simpson, Migue Marín, Koyo, Leak, Manolo, Hanne, Yang , Donovan, Gregori y Carlos Álvarez.

Árbitro: Sánchez Sánchez (extremeño).

Campo/Hora: La Federación/12.00.