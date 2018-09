El Malagueño sigue sin sumar Deco, en una pugna por el balón con un jugador de la 'Balona' en el duelo de ayer. / Opta Cae en La Línea tras un primer cuarto de hora nefasto, en el que encajó dos goles OPTA Domingo, 16 septiembre 2018, 22:27

El filial del Málaga sigue sin conocer otra cosa que no sea la derrota. Tras cuatro jornadas disputadas, el Atlético Malagueño no ha sumado puntos, lleva siete goles en contra y sólo uno a favor. Este domingo los pupilos de Dely Valdés volvieron a caer, en este caso en la Línea de la Concepción ante la Balompédica Linense (2-0), en un choque que se decidió en el primer cuarto de hora.

Los primeros minutos fueron bajo dominio de un Atlético Malagueño con iniciativa, pero poca certeza en los últimos metros. De hecho, fue su rival, la Balompédica, la que llegó y acertó. Superados los primeros diez minutos, ganó línea de fondo Gato para cederle el cuero atrás a Gastón. Tras aprovecharse de un disparo propio en semifallo, el atacante definió a la segunda.

2 Linense Montoya, Sergio Rodríguez (Abel Moreno, m. 68), Pierre, Kibamba, Joe, Pablo Santana (Ismael, m. 50), Gato, Sana, Gastón (Kike, m. 77), Ahmed y Juampe. 0 Atlético Malagueño Kellyan; Álex Robles, Chica, Abqar (Antoñín, m. 46), Alberto; Iván Jaime, Ian Soler, Deco, Luismi (Juan Cruz, m. 76);Joan Grasa y Karamoko (Santi, m. 46). goles 1-0, m.11: Gastón. 2-0, m.14: Gastón. árbitro Ruiz Aguilera. Amonestó a Joe, Abqar, Deco y Alberto. campo Estadio Municipal de La Línea, con unos 1.000 espectadores.

Fue un tanto que trajo consigo también desconcierto en las filas del filial. Se sucedieron minutos en lo que no acabó de encontrarse. Y menos cuando se vio con otro gol en contra en un calco del primero. Juampe lanzó en profundidad a Gato para volver a cederle el balón a Gastón, que en posición forzada remató a la red.

Ya se había hecho con el partido el conjunto de La Línea, pese a que la iniciativa en el centro del campo era visitante. El protagonismo en la creación de Ian Soler, Iván Jaime y Deco no frenaron, sin embargo, la verticalidad de un equipo local que tuvo en los pies de Juampe el tercero antes de la media hora. No fue, pues, hasta los últimos minutos del primer asalto cuando más lo intentó el Malagueño, pero la solidez defensiva local propició que su portero, Montoya, no tuviera que pasar apuros más allá de un disparo envenenado de Deco, que tocó antes en un defensa.

Le pesó y mucho el primer cuarto de hora de partido al filial. Tanto que lo acusó durante todo el partido, por el hecho de tener que vivir a remolque. Dely Valdés trató de cambiarle la cara a su equipo con una defensa de tres en la que retrasó de posición a Ian Soler. Pero esta apuesta no se tradujo en una mayor claridad ofensiva. El dominio fue visitante, pero sin brillantes ideas en el último tramo. Así lo mostró el resultado. Si bien dominó, le faltó la claridad fina,l como le lleva faltando desde el inicio liguero. Un comienzo de campaña que ha llevado al equipo, recién ascendido, a estar colista y sin saber todavía lo que es puntuar.