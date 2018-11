El Malagueño visita al decano con la necesidad de sumar tres puntos Manolo Sanlúcar. El Recreativo, que se encuentra en la zona media de la tabla, vuelve a pasar este año por crisis internas que le hacen ser un equipo intermitente EMILIO MORALES Málaga Domingo, 4 noviembre 2018, 01:31

Ya está más que dicho. El Atlético Malagueño necesita sumar de tres en tres si quiere tener opciones de salir del pozo en el que se ve sumido. Ahora visita al decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, en su segunda visita seguida a domicilio. En la anterior, contra el Almería B, volvió a perder las opciones de puntuar en el ocaso del partido, algo que se va convirtiendo en una oscura tradición para el filial blanquiazul. El choque será a las 17.00 horas y lo dirigirá Amar Ahmed.

El Recreativo, que se encuentra en la zona media de la tabla, vuelve a pasar este año por crisis internas que le hacen ser un equipo intermitente, pese a la calidad que tiene. Los impagos están revolucionando las aguas en el decano y las noticias comienzas a transcender de lo meramente deportivo. A eso hay que sumarle la baja de Marc Caballé, que permanecerá fuera varias semanas. Es por ello que el partido de hoy será un encuentro que puede servir de trampolín para salir de ambas situaciones.

Con respecto a los hombres de Manolo Sanlúcar, las cosas tienen que cambiar en lo táctico y deportivo. Existen ánimos dentro del vestuario, pero la situación es límite con solo diez jornadas disputadas y un punto en el casillero, que cosechó con un empate ante el Jumilla en el campo de la Federación, donde parece que el equipo muestra un poco más de solidez. Hoy toca un campo de los grandes, y el Nuevo Colombino nunca es un verde fácil de superar, y menos para jugadores con poca experiencia en la categoría.

Los jugadores que defenderán la camiseta esta tarde volverán a formar un once parecido al de los demás partidos, ya que no existen refuerzos claros para cambiar la dinámica. No es fácil, ya que saben que cuentan con el título de peor equipo de la historia en el grupo IV de esta categoría hasta el momento, con un arranque de liga difícilmente olvidable. Con Kellyan en la portería, y Grasa y Karamoko como jugadores más adelantados, la contención la volverá a poner Deco, que hará de pareja con Chica en el doble pivote. Cada partido se ha convertido en una final para los jugadores del filial malaguista, que tendrán que sacar fuerzas de flaqueza, reponerse de los varapalos e intentar asaltar el Nuevo Colombino, una tarea difícil pero no imposible debido a la inestabilidad general del rival. De tres en tres o la Segunda B dejará de ser una realidad tangible.