La necesidad aprieta al Malagueño Dely Valdés da instrucciones en un partido. / Germán Pozo El filial blanquiazul, que todavía no ha puntuado esta temporada en Segunda B, se enfrenta hoy a las 18.00 horas al Linense EMILIO MORALES Málaga Domingo, 16 septiembre 2018, 00:58

Toca sumar. El Atlético Malagueño afronta su tercer partido en Segunda B, categoría en la que hasta el momento no ha logrado sumar ni un solo punto. Último en la clasificación, y con muchas cosas por mejorar, el filial se enfrenta a domicilio a la Balompédica Linense, que hasta el momento no ha perdido en lo que va de campaña, haciendo alarde de una sólida defensa. Es cierto que no han llegado todos los refuerzos que podrían esperarse, pero desde el cuerpo técnico confían en que esta plantilla saque adelante sus compromisos y comience a sumar.

En cuanto a la alineación que disputará el partido de esta tarde, girará en torno a los jugadores más importantes del plantel blanquiazul, como son el portero Kellyan, Deco como pivote en el centro del campo, Karamoko como jugador más desbordante y Joan Grasa como hombre más adelantado. El ariete malaguista, que el año pasado estuvo muy relacionado con el gol, no acaba de encontrarse cómodo en los primeros encuentros, y quizá le pesa el penalti que falló en el estreno liguero en el campo de la Federación. No obstante, es delantero de garantías del que se esperan muchos tantos. Por su parte, el cuerpo técnico tiene muchas esperanzas puestas en Karamoko, que ha demostrado su desborde, pero al que le falta templanza, con la que llegará a ser un jugador muy determinante. Luismi se perfila como novedad en el once inicial.

Falta definición.

Durante el anterior encuentro en casa, los hombres de Dely Valdés tuvieron el monopolio del juego durante muchas fases del partido. No obstante, perdieron en el descuento con un fallo defensivo que ha significado un toque de atención en la plantilla. En Segunda B los equipos rivales no perdonan, y hay que adaptarse cuanto antes. Hasta el momento, es el único equipo del grupo que no ha sumado.

Será baja David Ramos, que ya lo fue la semana pasada, y tampoco estará disponible Joel, que ha caído lesionado en los últimos entrenamientos. Además, los jugadores que están normalmente convocados con el primer equipo seguirán su curso a órdenes de Muñiz, y parece que contarán con pocos minutos con el filial hasta nueva orden.

Por su parte, el Linense figura séptimo, después de un victoria y dos empates. Su jugador más peligroso hasta la fecha es su delantero Carlos Álvarez, goleador del equipo y con gran veteranía en la categoría. Será Ian Soler el que tenga que bailar con el punta, de sobra preparado para pararlo.

Es el momento de reaccionar, ya que todavía la mayoría de equipos no se han despegado demasiado en la tabla. Dely Valdés dispone de la mayoría de sus efectivos, y confía plenamente en ellos para darle la vuelta a una situación delicada. Imprescindible sumar y salir de la última posición.

Alineaciones probables:

Linense: Javi Montoya; Sergio, Joe, P. Cornud, Ismael; N'diaye, Abel Suárez, Gato, Ahmed Belhadji, Carlos.

Atlético Málagueño: Kellyan; Álex Robles, Ian Soler, Chica, Alberto; Deco, Jose Carlos, Luismi, Antoñin, Karamoko y Joan Grasa.

Campo y hora: Municipal de La Línea, 18.00 horas.