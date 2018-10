Primer punto del Atlético Malagueño en nueve jornadas

Primer punto en nueve jornadas. Que el Atlético Malagueño porfin haya conseguido quitar el cero de su casillero supone una buena noticia, pero analizando al equipo globalmente siguen saliendo a flote muchas carencias. Ayer, a las 12.00 horas, los aficionados que se desplazaron al campo de La Federación tenían las esperanzas puestas en que se cumpliese el clásico dicho del fútbol de 'a entrenador nuevo, victoria segura'. Es cierto que por fin no se fueron de allí con el amargo sabor de la derrota, pero sí con una sensación agridulce. El primer punto llegó, también la concentración defensiva durante los 90 minutos, pero no así la fluidez en el juego ni tampoco el gol, el principal problema de este equipo durante el comienzo de temporada en su andadura por la Segunda B, que hasta el momento está siendo más dura de lo que se esperaba.

0 Atlético Malagueño Kellyan; Álex Robles Juande, Abqar, Alberto; Chica, Deco, Keidi; Antoñín, Grasa (Iván Jaime, minuto 59) y Karamoko (Joel, minuto 79) 0 Jumilla Simón; Leak, Matsuura, Migue, Mario Martín; Díaz (Randall,minuto 63), Stevenson, Peke (Carlos Álvarez, minuto 81), Manolo, Rico y Wilson (Hanne, minuto 74) Árbitro Sánchez Sánchez (extremeño). Amonestó al local Juande y a los visitantes Stevenson, Matsuura y Leak Campo Partido jugado en las instalacioones de la Federación Malagueña de Fútbol, con 500 espectadores aproximadamente

El equipo que visitó ayer los campos de la Federación fue el Jumilla, situado en mitad de la tabla, experimentado, que no pudo romper la barrera defensiva de los locales, pero que tampoco concedió ocasiones, algo que convirtió el partido en un encuentro gris, como el cielo que lo cubrió durante toda la contienda.

La primera parte sí fue para los de Sanlúcar, que cambió el esquema de juego apostando por un 4-1 4-1 con Chica actuando de 'pivote', más adelantado de lo que venía jugando con Dely Valdés. A este lo acompañó Deco, el jugador del filial que está en mejor forma, y de los pocos que arenga a sus compañeros cuando las cosas se ponen feas. Además, volvió a alinear a Kellyan en la portería por Samu Casado, una pareja que ha estado disputándose el puesto los últimos compromisos, en los que ambos han tenido buenas actuaciones.

Aunque tuvo buenas opciones, el equipo local no supo materializar sus oportunidades, una losa que pesa demasiado y que le impedirá escalar puestos en la tabla. Grasa volvió a no encontrarse cómodo, y fue sustituido en el minuto 59 por Iván Jaime. Karamoko tampoco acabó el partido, y su desborde no fue suficiente. Al otro lado del campo, fue el equipo visitante quien quizás tuvo las ocasiones más claras, pero el ya mencionado guardameta local tuvo una buena tarde, y fue de nuevo uno de los mejores de su equipo.

Paulatinamente los 22 jugadores que pisaban el verde de la Federación fueron acusando el cansancio, y el partido fue abriéndose, anulando líneas de presión y concediendo más espacios que pudieron aprovechar sendos equipos. Ninguno fue capaz de hacer el ansiado gol, y el choque acabó con unas tablas que realmente no contentaron a ninguno. En primer lugar, el Jumilla quiso aprovechar la mala racha de los blanquiazules para sumar tres puntos que lo llevaran a la zona noble de la clasificación. Por otro lado, el Malagueño confiaba en que la nueva reestructuración en el cuerpo técnico diera nuevos aires y sobre todo la primera victoria para empezar a mirar hacia arriba con optimismo. Ninguna de las premisas se cumplió.

El próximo compromiso que tendrán los hombres de Sanlúcar será a domicilio la semana que viene, ya que tendrán que visitar al Almería B, otro filial, pero con más eperiencia en la categoría y que no pondrá las cosas fáciles a los jóvenes jugadores del filial malaguista.