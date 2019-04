Severa derrota del Malagueño, a un solo paso del descenso a Tercera El central Abqar, en el centro, se intenta desmarcar para el remate. / Germán Pozo El conjunto filial se quedó sin opciones de puntuar a la media hora de choque, con el 0-3 del Villanovense, pero aún es de Segunda B EMILIO MORALES Málaga Sábado, 20 abril 2019, 23:03

El descenso parece ser una realidad, y más aún cuando el Atlético Malagueño pierde con contundencia en el campo de la Federación, delante de su público, y a los 20 minutos va ya 0-2 abajo. Al fin y al cabo el partido fue un buen retrato de la temporada, en el que el conjunto blanquiazul ha ido siempre remando a contracorriente, con detalles de calidad –los dio David Grande–, pero sin ser suficientemente solvente durante el partido o la temporada. Y así fue en una tarde de abril con más viento de la cuenta, con ganas de fútbol después de las procesiones y con el primer equipo dando alegrías contenidas.

«Pensábamos que íbamos a ser un equipo dominador en el choque, pero el primer gol ya marca el partido» manolo sanlúcar

Desde que el cuero comenzó a rodar los hinchas pudieron vislumbrar en la grada que lo de la tarde no sería un paseo primaveral. Xavi Puerto puso el primer tanto justo pasados los primeros quince minutos de juego, y Moussa remató la faena con el primero de sus dos goles solo cuatro minutos después. Fue entonces cuando esa diferencia de dos goles parecía la cuesta más alta para la permanencia: el descenso matemático acecha y ya no dependen de sí mismos para permanecer en una categoría a la que costó mucho llegar y poco irse.

Moussa repite

Llegó el minuto 33 y Moussa volvió a repetir faena y el 0-3 hacía levantarse a algún que otro aficionado. La tarde no daba para más y el colegiado señaló poco después el camino a los vestuarios. No se sabe mucho de la charla de Manolo Sanlúcar en el vestuario, pero es cierto que los malaguistas salieron sin presión en la segunda parte y se vio algo más de fútbol por parte de los locales, que no lograron ser superiores a los extremeños. Primero lo intentó Deco, que durante toda esta temporada ha sido uno de los pocos jugadores que no ha bajado los brazos en los partidos, dando igual lo que reflejase el luminoso.

2 A. Malagueño Kellyan; Juande, Abqar, Álex Robles, Casado (Hugo, min. 46), David Ramos (Rubén, min. 69), Lolo, Deco, Iván Jaime, Juan Cruz y David Grande. 4 Villanovense Ismael; Luis, Espín, Álex Romero, Sergio Domínguez, Xavi Puerto, Pajuelo (Poley, min 84), Diakité (Javi Sánchez, min 50), Braim, Moussa (Raíllo, min 78) y José Ramón. goles. 0-1, minuto 16: Xavi Puerto. 0-2, minuto 20: Moussa. 0-3, minuto 33: Moussa. 1-3, minuto 49: David Grande. 1-4, minuto 75: José Ramón. 2-4, minuto 90: David Grande. árbitro. Rodríguez Carpallo (Comité Valenciano). Mostró amarilla a los locales Lolo e Iván Jaime, y a los visitantes Pajuelo y Poley. campo. Partido jugado en las instalaciones de la Federación Malagueña.

Fue el momento de una de las pocas cosas positivas en el último tramo de temporada para este filial. David Grande, delantero que hubiese hecho falta mucho antes, consiguió conectar con la red visitante y daba algo de chispa a un partido sin demasiado ritmo hasta el momento. La puso en la escuadra y eso reactivó incluso a sus compañeros. En los minutos siguientes los blanquiazules apretaron y quizás en un par de ocasiones estuvo cerca de llegar el 2-3, pero el portero visitante estuvo serio y supo borrar de un plumazo las pretensiones de los de Sanlúcar.

El mazazo no tardó en llegar. José Ramón puso para el Villanovense el 1-4 y las caras de los jugadores malaguistas presagiaban que no había contestación posible a lo que allí estaba acaeciendo. Solo el mejor del encuentro, David Grande, pudo maquillar el resultado con otro buen tanto en el descuento que poco sirvió para el partido y la temporada de los blanquiazules. El descenso es ya casi un hecho, pero hasta que el Jumilla (perdió ayer) y el Sanluqueño(que juega hoy) no puntúen más no se hará efectivo. Temporada para olvidar.