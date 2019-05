La baja de Ricca obliga a Víctor a mover ficha Ricca, que será baja hoy, celebra el gol de la victoria ante el Cádiz en la primera vuelta. / Salvador Salas Torres o Diego González cubrirá su ausencia en el once de gala del nuevo técnico, y Mula, Hicham y Harper vuelven a una lista en la que habrá dos descartes PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 6 mayo 2019, 00:08

Más presionado que nunca, obligado a ganar para seguir siendo sexto y no salir por primera vez en toda la campaña de un puesto con premio (ascenso directo o 'play-off), el Málaga tampoco podrá repetir su once de gala desde la llegada de Víctor al banquillo esta noche en el Ramón de Carranza. El motivo, la baja por lesión de Ricca, ya que el uruguayo no se ha terminado de recuperar del esguince de tobillo de grado 1 sufrido hace nueve días ante el Mallorca.

Ahora bien, Víctor podría limitarse a sustituir a Ricca, curiosamente el autor del gol que resolvió el polémico duelo ante el Cádiz de la primera vuelta (en el que el rival reclamó unas manos de Pau Torres en el área) o introducir más cambios en su esquema, que más que a un 4-1-4-1 se parece a un 4-3-3, por la presión adelantada de los extremos y su menor implicación para bajar y ayudar a los laterales.

Cara a la sustitución de Ricca, el técnico malaguista ya dio una primera pista. No citó a Brezanvic, que sigue sin debutar y posiblemente pierda su última opción de hacerlo en lo que va de curso, tras llegar en enero del Huesca y fichar por una campaña más. Todo hace pensar que la solución está entre Diego González, que fue quien suplió al uruguayo en el último partido, con el borrón del despiste en el gol de Leo Suárez, y Miguel Torres, inédito pero al que ya repescó Víctor para la convocatoria cara a su primer encuentro. Eso sí, el madrileño lleva más de un año sin competir. Casi nada, ante una cita de la exigencia del derbi de esta noche, aunque no le falten tablas al polivalente zaguero. A favor de Diego está también el hecho de que podría enfrentarse cara a cara a su paisano Manu Vallejo, al que conoce desde niño, y que podría partir desde la banda derecha.

Novedades en la lista

Torres fue una de las cinco novedades en la citación, junto a Werner, Hicham, Mula y Harper, ya recuperado de una lesión. Víctor citó a 20 jugadores y deberá descartar a dos antes del partido, uno un guardameta, con todas las opciones de nuevo para el joven argentino. Entre los hombres de campo, la presencia de Renato, Ontiveros, Mula, Iván Alejo e Hicham hace pensar que será uno de ellos. Llama la atención la confianza en el canterano marroquí, un jugador distinto por su velocidad y cambio de ritmo. Se quedaron fuera Lacen y Seleznov.

En el Cádiz, que podría poner cinco puntos de distancia con el Málaga en caso de victoria, son baja el sancionado Rennella y los lesionados Carmona, Marcos Mauro, Pantic, Servando y Salvi Sánchez. Álvaro Cervera, que sólo dispone de dos centrales ilesos, suele modificar mucho las piezas en sus alineaciones en el centro del campo y el ataque, de ahí que sea un poco imprevisible su elección. Sin Rennella, que estaba muy en forma, quizás se decante por un 'nueve' algo más estático, Lekic, junto a la gran amenaza, Machís.

No son pocos los elementos comunes entre ambos equipos: andaluces; luchando por el mismo objetivo y separados sólo por dos puntos; irregulares en su temporada, en la que el Malaga vive de su racha inicial de cinco triunfos seguidos y el Cádiz de otra de siete, y con un líder claro: Ontiveros en los blanquiazules , y Machís en los amarillos.