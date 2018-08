Ya casi ni nos acordábamos. Fue la pasada una temporada tan horrorosa que ya habíamos olvidado el dulce sabor de la victoria. Por eso no es extraño que el sábado por la noche los malaguistas paladeáramos con regusto la remontada de Lugo. ¡Qué bien sabe! Confieso que cuando se produjo el 1-0 me vinieron a la memoria tantas y tantas derrotas de la última campaña, cuando cualquier descuido sepultaba la ilusión. Fue así desde el primer día, con aquel gol de Charles, hasta el epílogo, con el tanto del Levante ya en la prolongación. «Hay que competir cada domingo. Es una palabra que hay que tatuar».

De la valoración que hizo Muñiz tras el partido, más o menos típica en él y tópica en el fútbol, me quedé con esa frase. Competir, sí, competir. Un verbo que se conjugó muy poco la temporada anterior. En muchos casos, porque había poco nivel; en otros, por falta de implicación, y en algunos, por actitudes impropias de profesionales. Aún es pronto para pensar que el Málaga le dio la vuelta a la tortilla no muy lejos de un pueblo especializado en este manjar (Betanzos) y que ya es un paradigma a la hora de competir, de implicarse y de comportarse con profesionalidad.

A estas alturas pocos pondrán en duda que Muñiz, guste o no su estilo, apretará las tuercas a los jugadores, premiará al que mejor trabaje, no permitirá la más mínima relajación, preparará a conciencia los partidos y acabará con las tonterías instaladas en ese vestuario. Ytambién entenderé esta semana el mensaje del entrenador, del club, de los jugadores de que hay que ser prudentes, de que esto no ha hecho más que empezar, de que el Alcorcón será un rival durísimo. Pero, después de lo que vivimos, por favor, que nos dejen disfrutar. ¡Qué bien sabe un triunfo!