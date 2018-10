Blanco, delantero del Málaga: «Estamos muy confiados por el trabajo que estamos haciendo» El jugador, durante la rueda de prensa. El jugados habló de la complejidad del partido ante el Deportivo: «Juegan con tres delanteros y eso es muy complicado para nuestros defensas» CARLOS CONTRERAS Miércoles, 3 octubre 2018, 13:48

Blanco Leschuk compareció esta mañana para analizar el partido de la próxima jornada entre el Málaga y el Deportivo en Riazor y el delantero se mostró contento con el trabajo realizado por parte del equipo. «Nosotros estamos muy confiados por el trabajo que estamos haciendo y tenemos que seguir así», declaró. «Es un equipo muy difícil. En mi opinión es un partido más, son tres puntos más, sea quien sea el equipo. Para nosotros da igual el rival. Esto es muy largo, pero hay que mirarlo con buenos ojos porque es un buen rival», afirmó en rueda de prensa.

El delantero argentino destacó del rival su tres puntas de lanza para el ataque. «Juegan con tres delanteros y eso es muy complicado para nuestros defensas. Juegan mucho en la mitad de cancha. Es un equipo bueno, trabajador, con buenos jugadores. Va a ser un partido muy difícil para nosotros.» comentó.

Para finalizar, Blanco agradeció a Ontiveros sus buenas palabras hacía él. «Agradezco a Ontiveros que dijera que soy un muy buen delantero. Yo como profesional intento mejorar cada día. A veces sale, a veces no sale. El partido pasado no salió porque dio en el poste. Necesito trabajar más para mejorar eso.», aseguró. También tuvo buenas palabras para Harper: «Es un jugador muy inteligente, se mueve bien, trabaja muy bien, corre mucho dentro de la chancha. Eso me viene muy bien a mi porque me da espacio y juego. Entre los dos nos ayudamos mutuamente. Dentro del campo hablamos mucho y nos comunicamos muy bien», finalizó.