Gustavo Blanco: «Aún nos falta conocernos mejor» Gustavo Blanco, durante la entrevista mantenida con SUR en La Rosaleda. / Migue Fernández «Le tengo mucha fe a este conjunto y al cuerpo técnico, pero la única manera de hacer puntos es trabajando todos los días», se sincera el punta del Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 2 septiembre 2018, 00:44

Resulta difícil encajar a Gustavo Blanco Leschuk (Mendoza, 1991) en el prototipo argentino. Sin verbo fácil, es un tipo tranquilo, pausado, tímido, poco dado a 'venderse', y de alguna forma esto se traslada al campo, donde priman más sus condiciones técnicas que el gen 'canchero' que tanto suele distinguir al futbolista de este país. Sin el compromiso que implica tener una familia, se ha recorrido medio mundo a sus 26 años, con una trayectoria exótica y que ahora busca asentarse en la Costa del Sol.

–Ser de una familia futbolística debe de marcar, ¿verdad?

–Sí. Mi padre jugó un par de años en la Primera en Argentina. Estuvo en Huracán y Parque Patricios. También tuve un primo que estuvo en las categorías inferiores del River Plate, aunque no pudo seguir por unos problemas físicos, y mi hermano Iván, más pequeño que yo, que juega de central y que no ha llegado a Primera, ahora ha sufrido la triada.

–Su segundo apellido, Leschuk, apunta a una ascendencia europea. ¿Me equivoco?

–No, mis abuelos maternos eran ucranianos.

–De ahí que estuviera en los últimos años jugando en ese país...

–Bueno, fue un poco de todo, casualidad y no. Estuve buscando a mis antepasados allí, pero no fue una tarea fácil.

–Desde los 17 años ha estado fuera de casa, de su ciudad natal, Mendoza. ¿Cómo ha llevado eso?

–Es un poco difícil, pero uno se acostumbra. Me costó mucho al principio, pero ya no. El fútbol es así y ya está.

–A sus 26 años, ha jugado por medio mundo. En Marruecos, Ucrania, Rusia, Suecia y, ahora, España. Repasemos un poco lo que ha sido esa carrera tan itinerante para que el aficionado le conozca.

–Empecé en Independiente de Avellaneda, y llegué a la Quinta División con 17 años.En la máxima categoría me estrené con el Arsenal de Sarandí, y fuimos campeones de Liga (el Apertura de 2012).Debuté con 19 años y jugamos la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Teníamos a Lisandro López, central del Benfica; Benedetto, ahora en Boca... Fue una gran sorpresa y porque eran torneos cortos.Esa temporada sólo pude meter un gol. Jugaba veces sí y otras no, pero tengo un recuerdo impresionante. Fue la primera liga del club y es lo más destacado que he conseguido.

–¿Y desde ahí fue ya el salto a Europa?

–No, primero me fui al Deportivo Merlo, en la Nacional B (la Segunda), porque necesitaba coger ritmo de partidos. Fui a préstamo, pero hubo problemas internos en el club y me faltó algo. Fueron 19 partidos y dos goles, y entonces me surgió la oferta de Rusia, del Anzhi.

–¿No le echaba para atrás una propuesta tan desconocida?

–No. Yo sabía que era fútbol. En Buenos Aires vivía solo. No tenía nada que perder. Fueron pocos meses, porque luego me fui al Wydad Casablanca.

–Allí coincidió con Toshack, ¿verdad?

–Sí, y López Ufarte. Fue muy bien.Aprendí cosas con ellos. Venía de una lesión previa y llegué algo mermado. Ya me dijo que me faltaba ritmo. Luego me fui a un equipo sueco de Segunda (Assyriska Sodertalje), donde jugué todos los partidos o casi todos, y fue una buena experiencia.

–Luego vino ya la experiencia en Ucrania.

–Sí, fui al Karpaty y luego al Shakhtar Donetsk. El último año no jugué tanto, porque hubo delanteros allí de doce o catorce goles, pero la primera temporada sí.

–¿Cómo surgió la oferta del Málaga?

–Porque mi agente, que es de Madrid (antes estuvo con Cyterszpiler, que fue el de Maradona yDemichelis, entre otros, ya difunto) me puso en contacto. Tenía otras propuestas pero decidí venir aquí. Me interesó el Málaga porque en realidad es un equipo grande.Está en Segunda ahora, pero es un club que siempre juega con ambición, es un equipo ganador, y eso es importante para un jugador.

–¿Qué sensaciones tiene del fútbol español en lo poco que ha jugado ya?

–El nivel me parece muy bueno, muy competitivo. Hay mucha igualdad de jugadores.El Málaga aspira a ganar y eso es importante.

–Le he leido en otras entrevistas que le gusta fijarse mucho en los movimientos de otros delanteros, y que uno de sus referentes fue el exmalaguista Santacruz...

–Sí, siempre los miro. Me interesa aprender mucho de los movimientos sin balón. Es una ayuda más. Es importante estar en el sitio justo cuando se llega al área.

–¿Con qué entrenador, de tantos que ha tenido, ha aprendido más?

–Con Gustavo Alfaro, en Argentina (su técnico en el Arsenal de Sarandí, con el que fue campeón) y, en mi último club, el portugués Paulo Fonseca (ex del Oporto y del Braga).

–Tras su gol al Alcorcón dijo que tuvo la fortuna de estar en el sitio adecuado para rematar. ¿No pecó de modesto, porque la definición no fue tan fácil?

–No, no era sencillo, pero como dije en ese momento, me cayo en la cabeza, la giré e hice gol. Fue más colocación que pegarle fuerte, porque podía haberla mandado alto. Además, el balón no venía muy arriba.

–¿Se le da mejor el juego aéreo que por bajo?

–No, las dos cosas. En los entrenamientos siempre me gusta mejorar un poco de todo, golpear de zurda, de derecha...

–¿Cómo ve al Málaga?

–Lo veo bien, pero necesitamos trabajar más. Es un equipo nuevo y nos falta conocernos mejor. Tengo mucha fe a este conjunto y al cuerpo técnico, pero la única manera de hacer puntos es trabajando todos los días.

–¿Qué le pareció el ambiente de La Rosaleda?

–Muy bien. Fue lindo. Esperaba algo así, porque sé lo que es el Málaga.

–En estas dos jornadas no ha sido titular y ha ido entrando en el equipo en las segundas partes. ¿Cuál es su objetivo personal? ¿Quiere convertirse en el referente ofensivo indiscutible del Málaga?

–Poco a poco. Estoy a las órdenes del técnico y si me quiere poner en el segundo tiempo me pondrá. Como cualquier jugador me gustaría actuar de salida y hacer siempre gol, es normal, pero es del técnico la decisión. No me gusta tampoco dar una cifra de goles. Hay que ir encuentro a encuentro, esto es muy largo y hay que trabajarlo mucho.

–Después de una carrera tan nómada pese a sus 26 años, ¿Le gustaría establecerse en Málaga y estabilizarse más tiempo?

–Me gustaría quedarme muchos años aquí. Me gusta este club y la ciudad. Tengo un año de contrato con opción a otro y a ver si soy capaz de aprovecharlo.

–Acabo. ¿Van a ascender?

–No lo sé. Quedan cuarenta fechas. Yo tengo siempre buenas sensaciones.