Blanco vuelve a sentirse útil en el Málaga

Domingo, 31 marzo 2019, 00:19

El duelo ante el Sporting dejó un pobre punto, que sólo el desarrollo de la jornada permitirá determinar si alcanza más o menos valor, inserto en una racha preocupante de siete igualadas en los diez últimos choques, pero al menos supuso el reencuentro de Blanco con el gol, que no es un detalle tampoco baladí. El referente ofensivo de la plantilla malaguista llevaba la friolera de 1.714 minutos sin ver puerta. Nada menos que una vuelta entera. Como el calendario es asimétrico, no coinciden los rivales, pero el delantero de Mendoza permanecía ya exactamente 21 jornadas sin mojar, desde su segundo tanto al Numancia en la undécima (en el minuto 47, al inicio del segundo tiempo) hasta la maniobra exitosa del viernes, en el 82 de la trigésima segunda.

El gol de Blanco se hizo esperar y traía deprimido al atacante de ascendencia ucraniana, que no parecía el mismo en el campo. Deambulaba falto de confianza en él y se sentía como culpable fuera del mismo. «Miré al línea porque tengo mucha mala suerte», reconoció incluso en la zona mixta de La Rosaleda, en una clara muestra de su momento de inseguridad. La acción fue un clásico: saque largo desde la banda de Luis Hernández, prolongación de Ricca y la media vuelta del argentino ante la pasividad de Babin, amonestado y que debió de temerse incurrir en un penalti o una segunda amarilla. El punterazo a gol fue en cierta manera sutil, no demasiado violento. «Estoy muy feliz. Algo me he quitado de encima. Algo puede ser que sí. Esperemos que vuelva el Blanco de la primera vuelta», añadió.

Corregir errores

Una vez más, el Málaga estuvo tan cerca de ganar como de perder. Los pequeños detalles, esa especie de ruleta rusa a la que se condena con partidos tan igualados dio como resultado un empate, pero el remate al poste de Lod o la gran ocasión postrera de Seleznov pudieron inclinar la balanza para cualquier lado. «Hicimos todo lo que pudimos, pero no se nos dio, no se pudo. Tenemos una final el próximo fin de semana –dijo en referencia a la visita al Granada del sábado– y habrá que buscar los tres puntos. Lo más importante es que el grupo está unido, así que ahora hay que tratar de corregir los errores», dijo.

Blanco considera que el equipo tiene que mejorar en la definición para optar al ascenso directo o disponer de más opciones de ganar partidos: «En el primer tiempo ellos tuvieron que defender nada más, no recuerdo ninguna ocasión clara de ellos. Nosotros tuvimos muchas, pero esto es fútbol y al final sólo pudimos hacer un punto. Hicimos todo, pero esto es fútbol. Hay que mejorar de tres cuartos para arriba. Hay que mirar los vídeos y trabajar más». Además, aunque se refirió al derbi en Los Cármenes y a su importancia, no consideró al Granada un rival más difícil que otro: «Todos los partidos son decisivos, porque quedan pocos encuentros, pero todos los encuentros son diferentes. En todos intentamos conseguir los tres puntos, pero los rivales presionan más o menos, son diferentes. Ahora nos toca un buen rival y esperemos hacerlo mejor».

Máximos goleadores Osasuna: Juan Villar (11). Granada: Puertas (10). Albacete: Bela (10). Málaga: Blanco y Adrián (7). Deportivo: Quique (13). Cádiz: Manu Vallejo (8). Mallorca: Lago Júnior (10). Oviedo: Joselu (6). Almería: Álvaro Giménez (11). Sporting Gijón: Djurdjevic (8). Alcorcón: Juan Muñoz (10). Las Palmas: Rubén Castro (11). Elche: Iván Sánchez (5). Majadahonda: Aitor Ruibal (9). Numancia: Diamanka (9). Tenerife: Naranjo y Malbasic (4). Zaragoza: Álvaro Vázquez (8). Lugo: Pita (9). Extremadura: Kike Márquez (5). Gimnàstic: Fali (3). Córdoba: Piovaccari (8).

Al menos ahora se espera que Blanco alcance cierta continuidad en su relación con el gol. Ya son siete e iguala al otro 'pichichi', Adrián. Ahora bien, repartidos en solo cinco choques (marcó por partida doble ante el Numancia y el Albacete). El ariete cedido por el Shakhtar Donetsk ha jugado en todos los partidos ligueros menos en uno, el de Majadahonda, que se perdió por sanción. Únicamente dejó de ser titular en tres ocasiones, en las dos primeras citas y en Soria, y acabó los choques en veintidós ocasiones.

Además, el malaguista es a día de hoy uno de los máximos realizadores de alguno de los equipos de Segunda con menos tantos, como se muestra en la tabla adjunta. Entre los aspirantes al ascenso, sólo el Oviedo, con Joselu (seis dianas), tiene un peor registro. Curiosamente, el Málaga es, junto al Tenerife, el único conjunto en el que dos futbolistas están igualados en cabeza.

En todo caso, no cabe duda de que Blanco, pese a su evidente falta de gol los últimos meses (no marcaba desde el 29 de octubre, con el equipo en el liderato), siempre ha gozado de la confianza de su entrenador, que valoró siempre ante todo su capacidad de servicio al equipo, su escaso egoísmo. En este sentido, Muñiz se ha hartado de defenderlo y de restarle responsabilidad cara al gol, consciente de que su juego de espaldas, su sacrificio defensivo y hasta su poder como asistente (lleva cuatro pases directos de gol en lo que va de Liga) siempre acaban sumando. «Gustavo se pudo quitar una losa de encima. Eso le va a venir muy bien a él y al equipo, aparte del buen trabajo que hace cuando no marca», dijo la noche del viernes en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.