EL BLOQUE ATENÚA LAS AUSENCIAS

El partido de El Molinón se presentaba como un compromiso incierto y peligroso en el peor momento posible, después de una derrota polémica en El Sadar que dejó al equipo fuera del liderato. Las numerosas bajas se observaban como una amenaza terrible en el campo de un rival que necesitaba ganar a toda costa tras un mal arranque. Y Muñiz tuvo que tirar de los reservas y hasta de los canteranos para completar el once y la convocatoria. La respuesta, sin embargo, fue aceptable, ya que el equipo blanquiazul hizo un juego parecido a otros encuentros fuera de casa, haciendo dos goles y sumando oportunidades. Pese a reducir su potencial, el bloque funcionó, salvo en algunos desajustes puntuales que al final del choque, por ejemplo, costó el gol del empate. Tuvo en su mano el triunfo. Lo mereció sobre todo por las circunstancias en las que acudía a la cita, muy diezmado, en cuadro. Los daños, de esta manera, se minimizaron con un once con muchas novedades, todas obligadas, de circunstancias, en el que faltaban varios de sus mejores hombres. La falta de ritmo de algunos jugadores fueron compensadas por el bloque, aunque no en todos los casos, como se pudo apreciar al final del encuentro.

Muñiz utilizó los cambios más naturales para reemplazar a los ausentes. Lombán tenía todas las papeletas para entrar por Luis Hernández, igual que Diego González (por Ricca) y Lacen (por N'Diaye). Había más dudas sobre quién relevaría a Adrián, ya que Boulahroud apenas ha contado hasta ahora, ni siquiera en algunas de las convocatorias. Pero no apostó por alguno de los filiales (Keidi era el que tenía más opciones) y le dio la oportunidad al marroquí, que cumplió con su cometido y sigue adaptándose al fútbol español.

Las dudas y la polémica arbitral siguen una semana más. Todos los equipos se sienten perjudicados, aunque las razones que exponen no siempre son objetivas, como ocurrió con los jugadores de Osasuna. Ayer no existió el penalti que le señalaron a Koné sobre Carmona, mientras que los sportinguistas se quejaron de la pena máxima a Juanpi y del gol posterior también del jugador venezolano. Es evidente que los errores se suceden y la categoría de Segunda española precisa también el VAR.