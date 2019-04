Brezancic sufre una lesión muscular y es seria duda cara al sábado Brezancic, en su presentación / Ñito Salas El lateral se perfilaba como el recambio del sancionado Ricca ante el Extremadura, en el que sería su debut con el Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 9 abril 2019, 11:29

Nuevos problemas para el Málaga, pues no parece que haya una semana que no se presente con algún nuevo lesionado, casi siempre de tipo muscular. En este caso es el lateral izquierdo Brezancic, que según ha difundido el club sufre un problema de grado I en el sóleo derecho. Esto hace que todavía no puede ser descartado cara al partido del sábado (16.00 horas) contra el Extremadura, pero es seria duda.

La lesión de Brezancic, que aún no ha debutado oficialmente con el equipo tras su llegada invernal procedente del Huesca, adquiere más importancia ante la sanción de Ricca, que cumple ciclo de amonestaciones. Así, en principio este jugador se perfilaba como su sustituto natural. Ahora Muñiz podría tener que tomar otra decisión, ya sea Iván o Cifu en su banda no natural o incluso Torres o Diego González. Hay que recordar que el Málaga tampoco contará con Iván Alejo ni N'Diaye por sanción en el próximo encuentro.