Caminero critica al jeque: «No es normal que un jugador de su calidad espere tanto para firmar un contrato» Caminero, este mediodía sonriente junto a Okazaki. / Germán Pozo El director deportivo malaguista centra la atención en la presentación de Okazaki sin ataques directos al propietario, pero con un claro malestar aun sin plantearse dimitir PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 31 julio 2019, 13:50

Caminero ensombreció a Okazaki. El director deportivo malaguista restó protagonismo al fichaje rutilante del club, por otra parte el único, y este argumento fue el que motivó que los medios de comunicación tuvieran más curiosidad por conocer las impresiones del dirigente sobre los obstáculos que plantea la propiedad del club para que avance la planificación deportiva.

El responsable de los fichajes no lanzó ninguna andanada contra el jeque, pero en su discurso fue patente su malestar. Como cuando se refirió a los avatares del fichaje del japonés. «Lo primero es pedirle perdón a él y a su representante, porque la espera ha sido no angustiosa pero sí complicada. No es normal es que un jugador de su calidad y su trayectoria espere tanto para firmar un contrato. Toda la gente que le rodeaba ha tenido una paciencia terrible. Ha de mostrado desde el principio que quería jugar aquí y es un lujazo para el Málaga«.

Caminero fue incluso más allá al admitir que su contratación es «de las satisfacciones mas grandes que me he llevado en este club». Para tratar de explicar por qué un delantero con experiencia en tres Mundiales que ha ganado la Premier League elige un 'segunda', expuso: «En un principio sus agentes apostaron por el Málaga y les pareció un club ideal para venir y se lo dijeron a él. El quería venir y estábamos muy contentos por ello. No ha sido difícil. Lo difícil ha sido la travesía. Nos lo han puesto en bandeja«.

En referencia al resto de la planificación deportiva y a los retrasos, no pudo garantizar que haya más fichajes inminentes: «No quiero hablar de los posibles que han podido estar (en referencia a Stoichkov y otros). Quiero hablar de lo que puede ser. Quedan diecisiete días para empezar el campeonato. Siempre soy optimista. Quiero ver la luz en el fondo del túnel. Quiero que la gente de Málaga este contenta con el equipo, que se vaya adelante y que tangamos la mejor plantilla posible para la Liga. Mi trabajo es aportar al club el tipo de jugadores que creo que deben venir. A partir de ahí el club toma decisiones. Mi campo es deportivo. El club tiene que saber si puede y los procedimientos«.

Sin embargo, dejó entrever más de una vez que la planificación va retrasada: «El club tiene que valorar las propuestas que hay sobre la mesa. Trabajamos para que haya más incorporaciones. Desde enero llevamos preparado la temporada en dos escenarios, en Primera y Segunda. Entendemos que hay que reforzar la plantilla, porque quedan 17 días para la Liga y 30 para cerrar el mercado«

Conocidas las injerencias del jeque Al-Thani, se le plantó en la rueda de prensa la pregunta directa acerca de si planteaba dimitir, al no poder hacer su trabajo correctamente sin cortapisas. «Vine con el fin de que el Málaga estuviera en Primera. En el primer año no lo he conseguido, aunque estuvimos cerca. Dijimos que la Segunda es muy complicada, y el presupuesto no garantiza el éxito. Trabajamos en el día a día. Soy muy cabezón. Voy a intentar por todos los medios conseguir el objetivo para el que vine. Otra cosa es que el club considere que no soy el adecuado. Siempre hay un lado positivo y negativo, y compruebo que la unidad que hay en el vestuario existe y eso es lo que me preocupa. Con eso me voy a casa contento todos los días», argumentó.

Finalmente, no aclaró nada sobre la salida de Ontiveros al Villarreal, cifrada en torno a siete millones de euros de traspaso: «Para nosotros es una referencia en el panorama futbolístico, por su calidad y su nivel. Hay un informe y saben lo que pienso. La decisión deportiva por mi parte esta tomada y el club debe tomar la decisión que le corresponde».