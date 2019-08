Caminero: «Haremos una plantilla competente y fuerte» Salvador Salas El director deportivo se muestra más optimista, pero también muy prudente sobre la planificación: «Soy 'cholista', voy partido a partido» SERGIO CORTÉS Miércoles, 21 agosto 2019, 14:10

Más locuaz que de costumbre -incluso más que en la presentación de Okazaki-, José Luis Pérez Caminero ha transmitido cierto optimismo sobre la planificación del Málaga durante la puesta de largo de José Rodríguez este mediodía en La Rosaleda. «Todo el mundo debe entender que los jugadores que hay ahora en el mercado no son los que había hace seis meses, pero estoy convencido de que haremos una plantilla competente, fuerte», ha asegurado el director deportivo blanquiazul.

«Hay un momento en que para convencer las palabras se acaban». Esa frase, de enorme calado, la ha pronunciado Caminero para referirse a «la espera larga, muy larga» antes de confirmar el fichaje de José Rodríguez, pero indudablemente quería referirse a las dificultades para cerrar incorporaciones en la plantilla cuando a los obstáculos económicos se une el 'fuego amigo'. «Ha habido momentos en que sinceramente creía que se iba a marchar», ha confesado el director deportivo sobre las gestiones con el centrocampista alicantino, un futbolista que en su opinión aportará «experiencia, ganas, fuerza y jerarquía, que maneja muy bien los tiempos». No obstante, en el fondo el madrileño quería referirse a todas las vicisitudes de un verano demasiado complicado.

Caminero sabe que el objetivo de esta semana es «intentar meter jugadores» dado que de momento sólo son nueve los inscritos como profesionales ante LaLiga y confía en que el traspaso de Santos, unido al de Ontiveros al Villarreal, permita nuevas altas. «Soy 'cholista', voy partido a partido», ha ironizado sobre las operaciones que puedan producirse antes del cierre del mercado (el lunes 2 de septiembre a las doce de la noche).

En cualquier caso, el director deportivo malaguista ha confesado que es más optimista, «más que nada porque quedan menos días», y no ha mostrado un ápice de flaqueza: «Más que al director deportivo, todo esto desgasta más al entrenador porque le gustaría tener cerrada la plantilla, planificar la temporada... La labor de Víctor está siendo increíble, encomiable, manteniendo al equipo con buena actitud y ganas de competir».

Por último, Caminero ha lanzado un guiño a los canteranos que tan buen rendimiento han ofrecido los dos últimos meses, aunque ha dejado entrever que no tendrán ficha del primer equipo: «Hay dos o tres jugadores que me han sorprendido y que tienen una fuerza tremenda, pero también es verdad que los jugadores necesitan su tiempo y que no podemos perjudicar al filial».