El capitán Ricca dice adiós al Málaga Víctor, Santos y Ricca, en un reciente entrenamiento del Málaga en La Quinta. / JOSELE Cumple con las previsiones y sale cedido al Brujas, mientras que la planificación sigue parada ANTONIO GÓNGORA Martes, 30 julio 2019, 00:39

La planificación del Málaga sigue parada, aunque aparecen algunas novedades de forma aislada, como ocurrió ayer con Ricca. El capitán del equipo se marcha, deja el Málaga y se acoge a la opción que tiene en su contrato para marcharse cedido a un equipo de Primera, según advirtió el club. Aunque era previsible, es una baja sensible y simbólica. El uruguayo fue uno de los jugadores destacados de la pasada campaña y contaba con varias propuestas para salir de la entidad.

Abandona el club para incorporarse al Brujas belga, si bien es previsible que su situación se asemeje en pocos días a la de Jony, que sigue sin que el jeque Al-Thani le firme su incorporación al Lazio (aunque él trabaja con normalidad y ha sido dado de alta ya en la Serie A). Ricca pudo hacer lo mismo en el ejercicio anterior, pero se quedó en el Málaga al final seguramente a la espera del ascenso a Primera. Pero este no llegó y ahora prefiere acogerse a esa cláusula que tiene en el documento que firmó a su llegada. La gran diferencia respecto a la campaña pasada radica en que cumple su contrato con el club de Martiricos la próxima campaña, en junio de 2020. Esto supone que se pueda considerar que el lateral zurdo queda desvinculado por completo del cuadro blanquiazul, lo que le permite negociar a largo plazo en su nuevo destino.

La continuidad de Ricca, asimismo, también sería complicada para el Málaga desde la perspectiva económica. El defensa no dispone de la reducción de su ficha a la mitad por el descenso (como la mayoría), por lo que el club tiene que afrontar su salario al completo también en Segunda. La pasada campaña, disponiendo del doble de ingresos fijos, la entidad hizo el esfuerzo y asumió este importante pago, pero en esta ocasión tendría grandes dificultades para hacerlo. De ahí que, aunque la entidad no reciba dinero por su salida, se quita un gran peso de encima.

Sin cambio de dinámica

Esta salida, sin embargo, no supone un cambio en la dinámica de la planificación del Málaga. Las expectativas del club eran muy importantes en relación a un cambio de actitud del jeque Abdullah Al-Thani en la jornada de ayer. Era previsible que rubricara el nuevo contrato de Okazaki, que se entrena ya con sus compañeros después de varios días de espera. Pero a última anoche todavía no había dado el visto bueno para normalizar la situación del delantero japonés, que será el fichaje estrella del cuadro blanquiazul cara a la campaña venidera (siempre que no se canse de esta situación y se marche).

Y tampoco se avanzó en exceso en el traspaso de Ontiveros al Villarreal. Al-Thani mantiene un alto nivel de exigencias y está dificultando la operación, que cada día es más importante para la entidad. El club castellonense paga alrededor de siete millones por la compra del futbolista, lo que oxigenaría la delicada situación económica del Málaga. La semana que arrancó ayer, en cualquier caso, se presenta como decisiva para resolver este asunto.

Los pronósticos no se cumplieron y Al-Thani continúa sin darle el visto bueno al fichaje de Okazaki o a la salida de Ontiveros al Villarreal

El jeque tampoco autoriza otros asuntos de la entidad que están también acordados por los empleados. A falta de menos de tres semanas para el arranque del campeonato, el club blanquiazul sigue con su planificación paralizada, como movimientos aislados u obligados, y sin acometer la imprescindible reducción de los gastos generales, sobre todo los de la plantilla, para adaptarse a la nueva realidad tras seguir continuar otro año más en Segunda.

El tiempo apremia más que nunca, si bien en el club se sigue confiando en que el jeque comience a desbloquear operaciones para llegar a tiempo en los reajustes que se pretenden hacer. Habrá que esperar a las próximas horas y días para saber qué puede ocurrir.