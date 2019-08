La carta de despida de Ontiveros al malaguismo Empezando con un «gracias» y cerrando con un «siempre, Málaga», el marbellí explicó sus sentimientos antes de partir hacia Villarreal SUR Miércoles, 21 agosto 2019, 18:19

Ontiveros quiso despedirse de la afición que ha disfrutado estos últimos años de sus diabluras con un emotivo comunicado difundido a través de sus redes sociales. Empezando con un «gracias» y cerrando con un «siempre, Málaga», el marbellí explicó sus sentimientos antes de partir hacia Villarreal, donde busca dar continuidad a su prometedora carrera, enderezada claramente desde su cesión al Valladolid de la última temporada del Málaga en Primera. Ahora se marcha traspasado, pero aunque ya no exista ese hilo contractual, quedará sin duda el sentimental. Aquí la carta íntegra del Ontiveros malaguista.

«Cierro la etapa más importante de mi vida. No es fácil despedirme de la que es y siempre será mi casa, de la gente que siempre me ha estado apoyando, de los entrenadores que me han ayudado a mejorar día a día y de mis compañeros de equipo. Aquí he crecido como jugador y como persona.

Echaré de menos pisar el césped de La Rosaleda, vibrar con la afición y celebrar las alegrías con vosotros. Vuestro aliento nos ha empujado cuando las fuerzas flaqueaban y habéis sido nuestra motivación para conseguir los objetivos.

Me voy con el sabor agridulce de no haber conseguido el ascenso con el club de mi vida, pero estoy seguro de que el Málaga CF volverá donde se merece por historia, afición y por ciudad. Aunque también me despido con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores, por haber peleado cada balón y por haberme entregado en cuerpo y alma.

Por último, agradecer a mi familia el apoyo que siempre me ha dado. Sin ellos nada sería lo mismo. Gracias por estar en las buenas y en las malas, por aguantarme en los días que las cosas no salían bien y, sobre todo, por acompañarme en mi camino. Ahora emprendo un nuevo viaje lejos de mi casa, pero no dudéis de que os seguiré animando y empujando en cada partido, porque sólo nosotros sabemos lo que significa sentir este escudo.

Siempre, Málaga«.