Cifu se gana a La Rosaleda a la espera del corte final Cifu controla el balón vigilado por Nono en el duelo del viernes en La Rosaleda. / Salvador Salas El lateral se aprovecha del descarte de Rosales y la sanción a Iván con un buen nivel en las dos primeras citas ligueras PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 27 agosto 2018, 00:36

La trayectoria de los futbolistas, más allá del talento natural, está sujeta a un componente azaroso muy alto. Que se lo digan a Cifu. El lateral de Zújar ha tenido pie y medio fuera del equipo todo el verano, pero a día de hoy su futuro permanece sumido en una incertidumbre total, después de que haya agradado con su rendimiento en el campo en las dos primeras jornadas ligueras, en las que disputó todos los minutos. Su lección de sacrificio ante el Alcorcón la noche del viernes le ha permitido ganarse a la grada y aprovechar a las mil maravillas la sanción a Iván y el descarte de Rosales, ahora apartado del equipo.

«Estoy muy agradecido por poder disputar dos partidos seguidos vistiendo los colores del Málaga. Tenía muchas ganas de poder competir, y se ha dado así», declaró el defensa en la zona mixta de La Rosaleda en la madrugada del sábado. Pese a no contar a priori para la planificación, Muñiz no ha podido menos que rendirse a su profesionalidad, porque entre todos los jugadores que no contaban ha sido el que mentalmente mejor se ha sobrepuesto y ha estado más concentrado. «Ante todo hay que ser profesional y la ilusión la tengo intacta como un juvenil. Hasta el último momento estaré dando lo mejor de mí, ya sea en el campo, en la grada o en los entrenamientos. Eso es lo mínimo que se nos pide y voy a dar lo máximo», proclama.

De esta forma, Cifu ahora se agarra a un clavo ardiendo en su deseo de seguir vistiendo la camiseta malaguista esta temporada. Aunque el Málaga buscaba el fichaje de un nuevo lateral derecho, no está claro que este deseo pueda ser realidad ante el grave problema en la entidad ahora con el tope salarial, porque al no ejecutarse varias de las salidas hay cinco jugadores (Lacen, Boulahroud, Haksabanovic, Dani Pacheco y Koné) pendientes de inscripción. Por ello cuesta más aún creer, a cinco días del cierre del mercado, que dé tiempo a solucionar este entuerto y amarrar nuevos fichajes.

Cifu tiene el aval de su amplia experiencia en Segunda División. No en vano, acumula 92 partidos entre el Girona (temporadas 2014-15 y 2016-17), el Elche (2015-16), el Albacete (en su cesión en la segunda mitad de la pasada campaña) y lo jugado ahora en el Málaga, club que le fichó en el mercado invernal en 2016, pero con el que no debutó en la Liga hasta el 11 de septiembre del año pasado. Desde el punto de vista táctico, quizás le haya lastrado el hecho de desenvolverse mejor en una posición de 'carrilero', como la que desempeñó en el Girona, que de lateral puro.

Preguntado tras el último partido, Cifu se mantiene al margen: «No depende mucho de mí. No se sabe hasta el último día qué puede pasar. Tengo la cabeza puesta en el partido del Almería el lunes y nada más».