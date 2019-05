Cifu: «Ha sido un partido redondo» El gol de Cifu. / ÑITO SALAS El lateral malagueño y el madrileño Juan Carlos explicaron en zona mixta el impulso que supone este triunfo para el equipo MARINA RIVAS Martes, 14 mayo 2019, 01:10

Fue inevitable esbozar una sonrisa este lunes en la zona mixta del Málaga. Cifu y Juan Carlos, protagonistas ante el Oviedo por diferentes razones, pusieron voz a un equipo que, al menos esta vez, podía dormir tranquilo. «Ha salido un partido redondo, estoy orgulloso del equipo y a partir de aquí hay que saber que todos los días no son así pero vamos a intentar que se pueda llegar con estas sensaciones hasta el final de la temporada», comenzó Cifu, que anotó el 3-0, su segundo tanto de la temporada. Una ocasión en la que, al no acostumbrar a tirar a puerta, hasta al propio jugador le resultó extraña: «Tuve tiempo para definir, incluso tuve tiempo para ver si me acompañaba alguien y que la definiera él, pero no vi a ningún compañero y dije, hasta la cocina, defino yo».

Incluso, detalló un poco más el proceso del gol y cómo sacó fuerzas después de 81 minutos de juego: «Se saca la fuerza de donde se pueda. Me veía bien físicamente, tuve una oportunidad que veía que podía llegar, el tener la posibilidad de ver puerta de da un plus de energía que otros días a lo mejor no tienes y llegué más fresco para definir». Un encuentro en el que además, tuvieron que cargar con un jugador menos desde el minuto 30 de la primera parte por la roja directa a Keidi, aunque el lateral malagueño explicó que el conjunto salió airoso pese a la expulsión: «Aunque el partido se ha puesto un poco cuesta arriba con la expulsión creo que el equipo en ningún momento ha sufrido y creo que todos hemos disfrutado; ha habido una gran comunión con la afición».

Juan Carlos: «Hacía mucho que no me sentía bien en el campo»

Aunque el que más calor recibió por parte de la grada esta vez fue Juan Carlos, que reapareció en casa tras largos meses sin pisar el templo de Martiricos (desde el 15 de septiembre, concretamente). El madrileño explicó la emoción de su regreso: «Yo estoy muy contento, con buenas sensaciones pero físicamente muerto. Me duelen músculos que no sabía que tenía. La afición ha sido espectacular, sabía que la gente aquí me quería mucho, han sido seis meses muy difíciles para mi así que el agradecimiento de la gente es un subidón, es lo más importante de hoy». Anímicamente satisfecho y físicamente derrotado, bromeó el lateral, que según explicó, quiso apurar durante su tiempo de baja para poder regresar lo mejor posible: «He apretado para volver a este momento al cien por cien. He estado los últimos 20 días diciéndole al míster que quería seguir poniéndome en forma, que quería esperar, así que estoy contento por la recompensa. Hacía mucho que no me sentía bien en el campo».

A pesar de pasar tanto tiempo a la sombra, Juan Carlos regresó con la libreta de las cuentas bajo el brazo: «Sabíamos que la semana que viene teníamos los tres puntos del Reus y que los tres puntos de hoy daban valor al punto en Carranza. ». Y bromeó: «Ojalá marque el último gol de la temporada, pero sin suspense, que vaya directo. Llevábamos mucho tiempo sin ganar en casa a pesar de hacer buen fútbol y qué mejor que ganar 3-0 y haciendo buen fútbol, el equipo necesitaba ese empujón, era importantísimo el partido de hoy».