Cifu: «Pese al pesimismo que puede haber ahora creo que vamos a hacer un buen año»
El lateral, que renovó al final de la pasada campaña, está siendo el más fuerte en las duras sesiones físicas de la concentración
Miércoles, 24 julio 2019

Contra la corriente generalizada de pesimismo ante la incertidumbre y la ausencia de fichajes, Cifu opone ilusión. No se sabe bien si porque estrena nuevo contrato, porque al fin se ve con la confianza del entrenador o porque cree a pies juntillas que el proyecto del Málaga será competitivo y los refuerzos llegarán tiempo. O las tres. Tras el descanso de una dura sesión matinal, atiende a este medio en el 'hall' principal del Exe Estepona.

–¿Cómo se está desarrollando la pretemporada?

–Está siendo parecida a la de año pasado (fue en el mismo escenario), aunque entonces teníamos otro cuerpo técnico y es verdad que quizás había más partidos. Ahora partimos de la base de un entrenador al que ya conocemos.

-Quizás una concentración larga, ¿verdad?Serán más de dos semanas y media en el hotel, aun con el próximo fin de semana libre.

-Sí, estar tanto tiempo en un mismo lugar sin ver a la familia, el no hacer una vida más normal, se puede hacer un poco largo. Pero hay también que aprovechar estos momentos y disfrutarlos en la medida de lo posible.

–Usted ya está acostumbrado a asombrar con sus registros físicos en carrera...

–Sí.En esa faceta tengo facilidad para coger el ritmo rápido. Suelo llegar bien a las pretemporadas, y eso que este verano no pude hacer mucho trabajo, porque tampoco lo permitía el destino al que fuimos (Japón). En la semana previa sí hice algo más de adaptación, pero no me suelo machacar mucho en lo físico.

-Ahora más en frío, ¿qué balance hace de lo sucedido al final de la pasada campaña, sin el ascenso?

-Nuestro objetivo claro al comienzo de la temporada era el ascenso, y con el buen arranque todos nos mentalizamos más en ello. Hubo un tramo en el que los puestos de ascenso directo se nos pusieron a mucha distancia, y luego en un 'play-off', aunque estábamos convencidos de superarlo... sabemos que los errores que cometes te pueden condenar mucho, porque no hay apenas margen de maniobra. Nos fuimos con un resultado muy malo para la vuelta ante el Deportivo.

-Se puede decir que el ascenso se les escapó en apenas media hora en Riazor.

-Sí. Pero pudimos sacar antes mejores resultados para haber llegado al final de temporada en puestos de ascenso directo, y no fue así. Luego sí que es verdad que esos goles en La Coruña nos marcaron.

-Usted se perdió por lesión parte de ese tramo final. ¿Dolió?

-Sí. Fue frustrante. Creía mucho en el ascenso y en la plantilla, pero al final no pudo ser y el pasado ya se fue, sólo queda aprender de ello.

-¿Cree que hay cierta atmósfera depresiva? Lo digo porque la temporada anterior partían en Segunda con la ventaja de un mayor presupuesto que la gran mayoría de equipos. Ahora no. ¿Eso les genera cierto desánimo?.

-No. Es pronto para hacer cábalas.Estamos ilusionados con comenzar otro año. Es verdad que el final del último fue duro, pero creemos que tenemos otra oportunidad. No vamos a tener el presupuesto de la campaña anterior, pero por experiencia propia sé que la economía no asegura nada en esta categoría. Va a ser clave las sensaciones que tengamos en la pretemporada y cómo empecemos la competición.

-El actual cuerpo técnico concede mucha importancia al aspecto mental y a las dinámicas grupales para unir a la plantilla. ¿Le convence ese enfoque?

-Totalmente. Comparto la idea. Es el camino. Creo que es lo que al final crea buenos equipos. Esa comunión, esa sintonía es clave para hacer un buen año, independientemente del presupuesto.Estoy convencido de que lo vamos a lograr. Luego, obviamente, hay que tener unas bases en el terreno de juego. Si logramos ese grupo fuerte, la temporada va a ser ilusionante.

-Entre la afición hay un cierto pesimismo acerca de la lentitud con que evoluciona la planificación deportiva, con lo que se repite lo sucedido otros veranos. ¿Cómo se ve desde el vestuario?

-Es normal que los aficionados sientan eso. No hay movimientos y no tenemos información, y eso genera incertidumbre. El año pasado tuvimos una situación parecida, pero donde hay que llegar bien es el primer partido de la Liga e, incluso, al cierre del mercado. Hay un margen para mejorar la plantilla y hay que tener calma.Es complicado pedirla en situaciones como esta, de incertidumbre, pero hay que creer en el cuerpo técnico, en los jugadores y en el club.

-Usted está centrado en el Málaga. Hay muchos compañeros que podrían salir o cambiar de equipo, pero usted no está en esas tesitura, ¿verdad?

-Tienen que pasar cosas raras, muy raras. Estoy muy centrado aquí, renové hace poco y no se me pasa por la cabeza otra cosa. Mis energías y mi mentalidad pasan por hacer un buen año en el Málaga. Pese al pesimismo que puede haber ahora creo que vamos a hacer un buen año y mi ilusión es volver a intentar el ascenso y a conseguirlo.