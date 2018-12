Cifu: «Es una victoria muy importante»

Un lateral, Cifu, fue el héroe final malaguista con la consecución del definitivo 1-2. En una jugada de contragolpe malaguista, recibió una dejada de cabeza de Ontiveros, se la colocó con la izquierda y fusiló con la derecha para batir a Parera. El Málaga ponía fin a su mala racha fuera de casa, en una victoria muy apurada. «Fue un partido muy complicado desde el inicio hasta el noventa y pico. Sabíamos que íbamos a sufrir. Nos hemos mantenido ahí en el partido e intentado ir a por el segundo gol. Por suerte pudimos darle la vuelta y tener confianza y es una victoria muy importante», reconoció el de Zújar a los micrófonos de Movistar Partidazo al término del choque.

Cifu no puso reparos a la legalidad de su gol, después de que el técnico local, Vicente Moreno, reclamara que se detuviera el juego tras un choque de cabezas de Raíllo con Harper, justo antes de que Dani Pacheco se llevara el balón para conducir el contragolpe malaguista. «Ni me he dado cuenta del choque. Era una jugada rápida, una contra y vi opciones de llegar al área. Ontiveros me la dejó en bandeja y he podido hacer el gol».

Mientras, el delantero local Álex López, autor del 1-1 provisional, no coincidió con la opinión de Cifu: «Hay un choque en la cabeza y el árbitro debe parar el partido». Dicho esto, ensalzó la labor del rival: «El Málaga sabe a lo que juega y es un gran equipo. Va a estar arriba seguro, pero podíamos haber peleado al final del partido por ganar en lugar de por empatar».