El compás de espera se alarga en el Málaga

El fichaje del delantero Seleznyov, sin avances

El fichaje del delantero ucraniano Seleznyov, recomendado por Juan Ramón Muñiz tras coincidir con él en el Dnipro, sigue sin avances. Ya se preveía que la incorporación de este punta no sería fácil debido a que su actual club, el Akhisar turco, no estaba dispuesto a dar facilidades económicas pese a que no cuenta con él. Las fuentes consultadas aseguraron ayer que no se han producido avances en las negociaciones, pero tampoco se han advertido retrocesos destacados. En el club siguen pendientes este refuerzo, que puede el primero del mercado invernal si se concretan las condiciones para su llegada. Seleznyov, que cumplió 33 años en julio, destaca por su altura (mide 1,85) y esta temporada sólo ha disputado siete partidos en la Liga turca (ha marcado tres goles).