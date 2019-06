Competición pide la suspensión cautelar de Íñigo López, del Deportivo Íñigo López sale de los juzgados en Huesca una vez que se le tomó declaración. / EFE El organismo pide que el central no juegue esta noche ante el Málaga tras sus declaraciones sobre el polémico Huesca-Gimnàstic en 'El Mundo' PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 12 junio 2019, 16:46

El juez de Disciplina Social de la Liga ha abierto una información reservada a raíz de las declaraciones del central Íñigo López acerca de un pacto en el resultado del Huesca-Gimnástic de finales de la pasada campaña en Segunda.«Perdimos con el 'Nàstic' porque teníamos un pacto», ha declarado el defensa riojano en una entrevista exclusiva en 'El Mundo'.

Asimismo, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha abierto expediente extraordinario por «una infracción muy grave» al jugador tras sus declaraciones, en las que reconoce haber recibido en ocasiones primas de terceros y lo acepta como normal. Competición ha inhabilitado de manera cautelar al futbolista hasta que se resuelva el caso y se va a pedir la suspensión cautelarísima para que no pueda jugar esta noche.

Hay que recordar que el jugador pertenece ahora al Deportivo, rival malaguista en la eliminatoria de semifinales de la fase de ascenso a Primera. No obstante, Íñigo López no juega en la Liga desde el 25 de noviembre (ha participado sólo en siete encuentros de la competición regular) y está siendo claramente el cuarto central de la plantilla, por detrás de Domingos Duarte, Pablo Marí y Somma. En todo caso, el técnico del cuadro gallego, José Luis Martí no ofreció ayer convocatoria y citó a todos los jugadores para el choque.