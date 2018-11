Competición retira la segunda amarilla a Blanco Gustavo Blanco, a la izquierda, en el partido contra el Osasuna. / Edu Sanz El delantero podrá jugar el domingo con el Málaga en El Molinón PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:27

El Comité de Competición ha atendido las alegaciones del Málaga por el delantero Gustavo Blanco, con lo que ha retirado la segunda amarilla que vio en El Sadar. De esta forma, el jugador podrá jugar el domingo en El Molinón. Hay que recordar que el acta del árbitro, De la Fuente Ramos, aludía a la «reiteración de infracciones» para justificar la segunda amonestación, pero el club de La Rosaleda alegó que el punta sólo hizo tres faltas en el choque, dos de ellas que acarrearon tarjeta.

Además, Competición no atendió unas alegaciones para que se les quitara la amarilla a Ricca y Adrián y estos no cumplieran el primer ciclo de amonestaciones, pero no fueron atendidas, con lo que no estarán en Gijón, como Ontiveros. El castigo a N'Diaye, expulsado en El Sadar, ha sido finalmente de un partido.