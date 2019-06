ELLAS CONQUISTAN EL FÚTBOL

Desde el mismo día que acabó la Liga tenía marcada en mi calendario deportivo la fecha del pasado domingo. Era la del encuentro del Málaga (pensaba yo) con el vencedor de la eliminatoria Mallorca-Albacete, definitivo para el retorno a la Primera División. Pero nos falló el Málaga, igual que Munir, y en fecha tan señalada tuvimos que asistir a la fiesta del equipo balear que llegaba lanzado desde la Segunda B, una gesta que repetía y que le facilitaba un Deportivo timorato que, sin embargo, parecía haberse comido a un Málaga favorito. Olvidémoslo. La realidad es que este pasado fin de semana se han amontonado las citas futbolísticas con la selección sub-21 ganando su continuidad en la Eurocopa y la selección femenina peleando y ganando en el Mundial con la osadía que era enfrentarse nada menos que a la actual campeona. Por si no tuviéramos fútbol suficiente en vísperas del cerrojazo de la temporada oficial, la Copa América nos tiene expectantes ante un Messi incapaz con la albiceleste, aunque Argentina sigue adelante.

Entre tanto trajín futbolístico quiero reconocer, y alegrarme, del enorme auge experimentado por ese fútbol que ellas juegan con el desparpajo, la fuerza y técnica que lo hacen ellos en su mejor versión. Reconozco que de aquel fútbol femenino que hace ya muchos años alentaba y propagaba en Málaga el incansable Manolo Hernández Navarrete (cuya labor nunca será reconocida lo suficiente) a este de ahora existe una enorme diferencia, en la que el tiempo ha tenido mucho que ver. Ya tenemos títulos europeos, un Mundial, incluso botas y balón de oro y, en fin, mujeres futbolistas de renombre universal. Ya no llevan el pelo corto sino que lucen melenas al viento cuando no 'colas de caballo' y las guardametas (me resisto a llamarlas porteras) son capaces de volar en ágiles palomitas y despejan de puños con fuerza y coraje. En algún momento llegué a dudar que patearan con la fuerza necesaria para, desde el córner, poner el balón en el segundo plano y, ya ven, lo hacen tan bien como ellos. Más no se puede pedir. Y tanto progresa el fútbol femenino que el Real Madrid, primero en casi todo, ha sido el último en crear un equipo, seguramente para que le gane Copas de Europa. Mientras tanto, nuestro Málaga, pendiente de esa reorganización de categorías planteada por la Federación para que su equipo femenino se sitúe en el lugar que le corresponde.