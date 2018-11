Creer en la idea del entrenador

Me lo comentaba Alberto Escassi la semana pasada. Después de ocho temporadas acumulando experiencia en Segunda y de quedarse a un solo partido del ascenso en la última, su fórmula del éxito en la categoría pasa por tres claves: alcanzar la mayor regularidad posible en los resultados, encajar pocos goles (no es casualidad que los cinco primeros de Segunda son los menos goleados, con la excepción del Sporting) y «que el equipo se sienta identificado con lo que el míster pide». Y yo añadiría que esto último es más importante de lo que parece. Cada vez lo es más en el fútbol actual y guarda mucha relación con lo que hace reconocible en el campo a un equipo. Me sobran ejemplos. No sólo cabe referirse al triste Real Madrid de Lopetegui, sino al Málaga de la campaña actual y de esta. Sólo ahora se aprecia de verdad que el equipo confía en una idea. Su solidaridad y compromiso son absolutos, y esto es el mejor síntoma de que de verdad todos reman a una.

¿Sabían que Success -sí, el 'gordito'-, ha sido titular las dos últimas jornadas en el equipo revelación de la Premier League, el Watford de Javi Gracia? Ahora jugando en punta, pero sin haber adelgazado nada. Sí, puede que sus condiciones de potencia destaquen más en Inglaterra, pero aquí se le tachó de poco profesional, de no cuidarse. El nigeriano es el mismo, con otro entrenador, y en el engranaje de un equipo que va rodado, que conoce perfectamente a lo que juega.

Al margen de que Muñiz (por cierto, ¡felicidades por su cincuenta cumpleaños hoy!) está calcando con este Málaga sus dos temporadas que acabaron con ascenso a Primera (la 2004-05, en La Rosaleda, y la 2016-17, en el Levante), comprobamos también en la máxima categoría la importancia de buenos entrenadores que consiguen domar sus respectivos vestuarios y hacerles creer en la idea adecuada. Abelardo no llegó a un Alavés que fuera una balsa, ni tampoco Sergio lo tuvo fácil en el Valladolid, ni Bordalás en el Getafe o Paco López en el Levante.