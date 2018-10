«¿Críticas al juego? Agradar a todo el mundo es imposible» Muñiz, durante la rueda de prensa ofrecida ayer por la mañana. / GERMÁN POZO «Sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos y con qué intención, pero yo respeto a todo el mundo», afirma Muñiz ANTONIO GÓNGORA Viernes, 12 octubre 2018, 00:59

Debido a la presentación de la nueva publicidad en el pantalón de la equipación, el técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, adelantó a primera hora de la mañana su comparecencia ante los medios de comunicación para hablar del choque ante el Albacete y, como excusa de ello, de muchas otras cosas. A punto de saltar al césped del Ciudad de Málaga para dirigir el último entrenamiento, el asturiano restó importancia a algunas críticas al juego del Málaga, pese al liderato del equipo: «Agradar a todo el mundo es imposible. Sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos y con qué intención. A partir de ahí, que opine todo el mundo y cada uno valore lo que quiera. Yo respeto a todo el mundo. A veces te tomas las tesis con seriedad y a veces te da la risa».

A Muñiz se le abordó también sobre el hecho de que este fin de semana su equipo tenga opciones de perder el liderato, si no ganara y, a su vez, venciera el Granada (en su campo ante el Mallorca). «Me es indiferente la clasificación. Ahora no le doy importancia. Se la doy a los puntos. Estamos en la jornada ocho. No tiene ninguna trascendencia el puesto. Habrá que darle importancia dentro de seis o siete meses. Ahora sólo te vas colocando. Esto es como la Vuelta a España».

Asimismo, Muñiz valoró el compromiso de Haksabanovic, que no se fue con la selección de Montenegro. «Como venía de unas molestias, prefirió tratarse y seguir en la dinámica. Es una cuestión para agradecer», explicó, y asumió con normalidad que se hayan ido dos titulares como Munir (con Marruecos) y N'Diaye (con Senegal): «Sus bajas son esperadas. Van habitualmente con su selección. Están jugando clasificaciones importantes para sus países. Hay que adaptarse y acostumbrarse, y confiar en el trabajo de otros jugadores de la plantilla».

«Creo que el futuro será muy bueno si seguimos en esta dinámica de seriedad y solidez»

Sobre su nuevo contrincante, el Albacete, valoró su trayectoria en este arranque de curso: «No había perdido hasta el fin de semana pasado, lo que quiere decir que está en un buen momento y a un buen nivel. Viene un rival con experiencia, con buenas finalizaciones».

Muñiz consideró normal el gol encajado ante el Deportivo, pese al desajuste defensivo en el mismo para permitir el centro de Álex Bergantiños y el remate de Carlos Fernández. «Al final cuando cometes un error el 'Depor' te mete un gol porque tiene pegada. Si te meten gol es porque te has desajustado en un momento. Llevas un desgaste en un partido y cuando llega un minuto a veces se da el error. En el fútbol hay que convivir con él. No puedes pensar que en 90 minutos todo el mundo lo va a hacer bien. El error ocurre y hay que intentar solucionarlos. Lo que pasa es que son más visibles si el rival lo aprovecha. Si vamos a nuestro gol también es así. Creo que el futuro será muy bueno si seguimos en esta dinámica de seriedad, solidez.

Elogio a Dely Valdés

Muñiz mostró también su pesar por la salida de Dely Valdés en el filial: «Cuando hay un compañero de profesión que sale siempre te da pena. El trabajo que se realiza no se ve o no se refleja. Encima me da más pena porque es amigo. Trabajó mucho conmigo. Sé la fidelidad que tiene al club en el que estaba trabajando. Es una gran persona y un gran entrenador. Con Dely desde el primer día tuvimos colaboración, y eso es lo más importante».

Finalmente, valoró como positivo que sigan llegando goles a raíz de los saques de banda de Luis Hernández (cuatro de los diez conseguidos en la Liga): «Siempre que hay goles no me importa cómo llegan. Nosotros tenemos esa ventaja. Contamos con un buen lanzador de banda y el gol está dentro del área, no fuera. Ojalá podamos seguir aprovechándola y ojalá podamos seguir ganado partidos con jugadas de estrategia».