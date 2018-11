Muñiz, un cumpleaños en un momento feliz El técnico llega a los 50 y recibe el cariño de los medios de comunicación en su rueda de prensa PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 2 noviembre 2018, 12:56

El técnico malaguista, Juan Ramón López Muñiz, cumple hoy 50 años, una cifra muy especial en su vida. El técnico asturiano, que ya dirigía al equipo a los 40, fue agasajado con una tarta de cumpleaños por el departamento de Comunicación de la entidad, y los periodistas y cámaras le cantaron también el tradicional 'cumpleaños feliz'. «Cuando pides algo es salud y que podamos seguir viéndonos aquí un año más y cincuenta años más», dijo Muñiz.

Preguntado sobre si también estaría a los 60 años entrenando a equipos, no quiso asegurar nada: «Duraré lo que me dejen. Es importante saber que esto tiene un inicio y un final. El final ya llegará. Para qué preocuparnos de una situación que no podemos controlar. Tienes que tener muy claro que algún día llegará el parón, pero hay que vivir todas las etapas de la vida al máximo. Se trata de de disfrutar y de hacerlo también de mi familia. Tengo que llevar todas las situaciones al límite«.