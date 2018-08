Dani Pacheco: «Ascender con el Málaga sería más especial» Dani Pacheco, en el balcón del Ayuntamiento de Pizarra. / Salvador Salas Baño de multitudes del nuevo jugador del conjunto blanquiazul, en su presentación en su localidad natal, Pizarra PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 21 agosto 2018, 15:36

Un auténtico reguero de gente abarrotó la plaza contigua al Ayuntamiento 'viejo' de Pizarra al mediodía, coincidiendo con la feria en la localidad. Pero no era esta fiesta el motivo, sino la presentación como malaguista del hijo pródigo de la localidad, Dani Pacheco. En un salón de plenos abarrotado con periodistas, fotógrafos, familiares del jugador y concejales, el medio punta no ocultó su satisfacción por el momento.

«No he tenido oportunidad de volver a ponerme la camiseta. Sientes algo distinto, cuando ves los colores. Es algo que no se puede comparar con otros equipos. Sale de dentro», declaró henchido de orgullo el jugador, que llevará el dorsal '22' y que se ve listo para debutar el viernes (22.00 horas) ante el Alcorcón en La Rosaleda. «Quiero agradeceros a todos, al club el detalle de venir hasta aquí. No lo voy a olvidar nunca y es el mejor sitio donde podía presentarme. Lo voy a recordar siempre», añadió.

Salvador Salas

También se refirió a su condición de jugador amuleto, tras subir a la élite con el Betis, el Getafe, el Alavés y el Norwich City inglés. «Seguro que lograrlo con el Málaga sería más especial. He tenido la suerte de ascender en tres clubes distintos (se refiere a los españoles). Al final es un objetivo muy complicado, que todo los equipos se lo ponen al principio del año. En casa, con toda la gente que me quiere, sería lo mejor. Pero esta es una categoría muy igualada. Es difícil ganar cada partido. Lo vimos el sábado. En dos minutos pasa de tener un partido perdido a tenerlo ganado. Ahora nos toca a nosotros devolver esa confianza».

El futbolista se asomó después del acto con la equipación nueva malaguista al balcón de la Casa Consistorial, y recibió la ovación de sus paisanos (muchos vestidos con camisetas del Málaga, y con presencia de muchos niños) desde la Plaza del Ayuntamiento, en un momento muy emotivo. Posteriormente, bajó a la plaza y se llevó otro baño de multitudes.