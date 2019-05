Dani Pacheco completa el entrenamiento del Málaga Dani Pacheco, en el entrenamiento de esta mañana. / Salvador Salas Ontiveros fue baja por un virus que no le debe de imposibilitar que pueda jugar el viernes ante el Zaragoza PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 22 mayo 2019, 12:35

El Málaga se entrenó esta mañana en el Ciudad de Málaga con algunas novedades. La primera, que por fin Dani Pacheco completó una sesión de trabajo sin limitaciones de ningún tipo. Hizo todos los ejercicios con el grupo y, en el caso de no sufrir molestias ni contratiempos en los próximos días, se perfila como una de las novedades inminentes en el tramo decisivo de la temporada, cuando quedan tres jornadas y es muy probable también la diputa de la fase de ascenso.

Dani Pacheco sólo ha jugado un partido desde el 24 de febrero, cuando tuvo un problema muscular ante el Deportivo (0-0) en La Rosaleda. Fue en su reaparición en Tarragona (0-1) un mes después, pero las sensaciones en lo físico no han sido buenas y el medio punta pizarreño ha tenido problemas en la cicatrización de la lesión.

Además, Ricca también completó el entrenamiento y deja clara su candidatura al once ante el Zaragoza, en competencia con Juan Carlos, y Ontiveros fue baja por un proceso viral, que en principio no le debe de impedir jugar el próximo choque. Finalmente, Erik Morán, Brezancic y Seleznov siguen de baja y no estarán en el duelo de pasado mañana.