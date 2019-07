Dani Pacheco: «El grupo está respondiendo muy bien y hay un ambiente estupendo» Una jugada del amistoso en Algeciras. / AGD El medio punta, optimista respecto al desarrollo de las primeras semanas de trabajo del Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 26 julio 2019, 22:56

El medio punta del Málaga Dani Pacheco atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Mirador tras el choque. En un partido aún en la fase inicial de la preparación los análisis más técnicos pasan a un segundo plano. «Lo que toca ahora es trabajar y coger tono físico. Llevamos dos semanas muy fuertes y a mí me viene fenomenal esto, a pesar de que al míster le guste el buen trato de balón. Me encuentro bien, y en lo personal quiero no tener más molestias (en relación a los continuos problemas de la pasada campaña), poder sacar lo que tengo dentro».

A nivel grupal Dani Pacheco también fijó metas: «Hay que esperar a que acabe el mercado, ver quiénes estamos aquí y arrancar fuertes». Y, en este sentido, dejó a un lado la preocupación latente sobre la ausencia de fichajes:«Somos profesionales y estamos acostumbrados a estas situaciones».

Así, el pizarreño fue positivo: «El grupo está respondiendo muy bien y hay un ambiente estupendo. Hay gente que está trabajando con buena actitud, y a los que más ganas tienen intento ayudarles. La pretemporada está para cargar pilas». Finalmente, alabó el papel del Algeciras, algo más que un digno rival: «Han hecho un gran partido. Han querido tener la pelota y les deseo lo mejor».