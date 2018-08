Dani Pacheco, en loor de multitudes

Días después de despedir la feria de la localidad, un auténtico reguero de gente abarrotó la Plaza del Ayuntamiento de Pizarra ayer al mediodía. La profusión de camisetas blanquiazules dejaba entrever el motivo: la presentación como malaguista del hijo pródigo de este municipio de la comarca del Guadalhorce, Dani Pacheco, que incluso da nombre a su campo de fútbol. En un salón de plenos –el del viejo edificio delAyuntamiento, no el del moderno– abarrotado con periodistas, fotógrafos, la familia al completo del jugador, el primer edil (Félix Lozano) y concejales, el medio punta no ocultó su satisfacción y agradecimiento por el momento.

«Ya lo dije estos días. No puedo estar más feliz. Desde que me fui –el jugador ha pasado por las categorías inferiores del Barcelona y el Liverpool, más el Norwich, el Rayo Vallecano, el Huesca, el Alcorcón, el Betis, el Alavés y el Getafe– es la primera oportunidad real que tuve de volver y no fue fácil. Han sido muchos días. Agradezco al club su esfuerzo y su confianza. Caminero sabe que hubo muchas llamadas y conversaciones. Yo quería estar aquí y el club quería que yo estuviera aquí», manifestó exultante el futbolista.

Dani Pacheco firmó por tres años, llevará el dorsal '22' y se vistió al completo para el acto, que concluyó exhibiendo la bufanda del Málaga desde el balcón de la Casa Consistorial ante el éxtasis de sus paisanos, que llenaban la plaza a treinta grados de un mediodía de agosto. «No he tenido oportunidad de volver a ponerme la camiseta. Sientes algo distinto, cuando ves los colores. Es algo que no se puede comparar con otros equipos. Sale de dentro», declaró henchido de orgullo el jugador que, aunque admitió que el Getafe le llegó a tener varios días apartado y sin entrenarse, se ve listo para debutar el viernes (22.00 horas) ante el Alcorcón en La Rosaleda. «Quiero agradeceros a todos y al club el detalle de venir hasta aquí. No lo voy a olvidar nunca y es el mejor sitio donde podía presentarme. Lo voy a recordar siempre», añadió.

También se refirió a su condición de jugador amuleto, tras subir a la élite con el Betis, el Getafe, el Alavés y el Norwich City inglés. «Seguro que lograrlo con el Málaga sería más especial. He tenido la suerte de ascender en tres clubes distintos (se refiere a los españoles). Al final es un objetivo muy complicado, que muchos de los equipos se lo ponen al principio del año. En casa, con toda la gente que me quiere, sería lo mejor. Pero esta es una categoría muy igualada. Es difícil ganar cada partido. Lo vimos el sábado. En dos minutos pasas de tener un partido perdido a tenerlo ganado».

¿Y qué ha cambiado de aquel Dani Pacheco que se fue a La Masía con 12 años al actual, con 27?:«Soy una persona más madura, con las ideas claras, pero con la misma ilusión que cuando jugaba en esta plaza», sentenció. La segunda presentación de un jugador malaguista celebrada este verano fuera del ámbito de La Rosaleda (la primera fue la de N'Diaye, en el Museo Thyssen) tuvo una apoteosis final: Dani Pacheco bajó a la Plaza del Ayuntamiento y se llevó un baño de multitudes. Firmó autógrafos, posó con sus paisanos y la alta temperatura obligó incluso a que Protección Civil atendiera a un vecino mayor de edad por un golpe de calor.