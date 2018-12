Dani Pacheco: «Podemos seguir dando mucho más, tanto yo como el equipo» Dani Pacheco en su intervención ante los medios de comunicación. / Salvador Salas El pizarreño admite que hay margen de mejora individual y colectiva, al tiempo que afirma: «No creemos que haya habido ningún bache» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 18 diciembre 2018, 00:40

Después de dos partidos sin jugar –por decisión técnica– saldados con derrota (ante el Extremadura y el Granada) y otros dos saliendo de titular y resueltos con victoria (en Mallorca y contra el Cádiz), habrá quien deduzca que Dani Pacheco no sólo es talismán para el Málaga, sino también que su rendimiento ha ido a más con el paso de las semanas. Tras el lastre de una mala pretemporada y de unos meses en los que no se ha logrado ver la mejor versión del pizarreño, llegado como refuerzo estelar, llegan brotes verdes en la progresión del jugador, que se mostró ayer satisfecho, pero sin complacencia, ante los medios. «Yo mantenía la tranquilidad. El trabajo es lo que todos tenemos que seguir. Cuando me tocó estar fuera había que apoyar y esperar la oportunidad, y ahora que me ha tocado jugar otra vez, aprovechar los minutos, como todos los compañeros», comentó en la finca La Tosca, donde se celebró el tradicional almuerzo de Navidad del club, con la plantilla y todos los empleados.

Cuando el viernes Pacheco fue relevado por Renato, casi al final del choque ante el Cádiz, y escuchó una ovación de la grada de La Rosaleda, sintió que valió la pena tanta lucha por volver algún día al Málaga, al equipo de sus amores, después de que tardaran tanto en cruzarse los caminos: «Uno, que es de Málaga, sueña con esos momentos, con hacerlo bien, y que la gente te reconozca.Estoy agradecido a la gente, porque te da vida».

Margen de mejora

Dicho esto, admitió que aún no ha llegado a sus mejores prestaciones: «Creo que puedo dar mucho más. El otro día me sentí cómodo, pero hay que dar más y para ello trabajo, para sentirme cómodo con el balón». Incluso, trasladó esta reflexión a lo colectivo, porque apreció que hay margen de mejora en este Málaga: «Podemos seguir dando mucho más, tanto yo como el equipo». Y recalcó: «En la parte final de la temporada es cuando tenemos que estar mejor tanto mental como físicamente; es cuando te juegas todo».

Lo decía por experiencia. Dani Pacheco no se mostró sorprendido por el rumbo de la competición en Segunda, a apenas tres jornadas para el ecuador de la misma. La igualdad sigue presidiéndolo todo. «Conozco la categoría. Sé al equipo que venía y creo que estamos haciendo un trabajo en una línea muy regular. Ojalá podamos conseguir otra victoria fuera de casa (el sábado por la tarde en Oviedo) antes de la semanita de descanso para irnos con buena sensaciones», dijo.

Bajo su punto de vista no cabe hablar de bache o minicrisis en el equipo antes de que se encadenasen las dos últimas victorias: «Nosotros no entendemos que haya habido ningún bache. Fuera de casa pocos equipos ganan, y tener dos derrotas seguidas en esta Liga es algo que puede pasar, que seguramente pase otra vez, ojalá que no. En las etapas en que he estado en esta categoría estuve un tiempo sin ganar, otras veces ganando de forma consecutiva, y al final se consiguió el objetivo».

Asimismo, el jugador se refirió al amago de retirada del Reus ante tres meses de impagos a la plantilla que ya parecen subsanados.El cuadro catalán será el primer rival del Málaga en 2019, el domingo 6 de enero en La Rosaleda. «Para mí y para todos es bueno que todos los compañeros de profesión tengan sus derechos y estén en pie de igualdad con el resto, que cobren sus nóminas. Estamos encantados de que así sea», declaró.

Finalmente, el jugador malaguista se refirió a los equipos que más gratamente le han sorprendido en este arranque de la competición:«Quizás el Mallorca, que es un recién ascendido. La victoria de allí tuvo mucho mérito. Va a estar arriba seguro, igual que el Albacete. Ojalá que cualquiera de ellos ascienda junto a nosotros».