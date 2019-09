Dani Pacheco, probable baja el sábado ante el Mirandés Dani Pacheco, en un entrenamiento del Málaga, descalzado y haciendo estiramientos. / Josele El pizarreño sufre una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha pendiente de diagnóstico y evolución PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 11 septiembre 2019, 12:55

Malas noticias para Víctor Sánchez del Amo. Cuando parecía que el entrenador malaguista podría disponer de todos sus efectivos para el chpque del sábado (16.00 horas) en el campo del Mirandés, al final sufrió un contratiempo. Al término de la sesión de entrenamiento de esta mañana el medio punta Dani Pacheco se ha tenido que retirar con una lesión muscular al nivel de los isquiotibiales de su pierna derecha.

El percance del pizarreño queda ahora pendiente de futuras exploraciones y de su evolución, pero todo hace pensar que no estará en el próximo compromiso. Aunque no fue titular ante el Almería, es un paso atrás para el jugador, que no termina de encontrar buenas sensaciones ni continuidad en el Málaga desde su llegada hace más de un año.

En todo caso, el equipo no cuenta con más lesionados, ni sancionados, y además ya ha obtenido el 'transfer' de Lorenzo González y de Benkhemassa, y ahora se está a la espera del regreso de los cuatro internacionales absolutos: Munir, Mikel, Juanpi y Keidi.