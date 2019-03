Muy deficiente

Decepción es lo que he tenido por el arbitraje ofrecido por el colegiado madrileño Pizarro Gómez. Los encuentros que le he podido ver fueron todos de mejor nivel, sin duda , que el que desarrolló frente al cuadro asturiano. Desde el comienzo le pudo y le superaron las exigencias del partido. Es verdad que no colaboraron ninguno de los equipos, sobre todo el gijonés. Pese a esto, él no fue nada condescendiente con las acciones malaguistas y sí algo más permisivo con las del Sporting, con gestos enérgicos en las indicaciones a los locales y más tranquilo con los visitantes.

Pocas cosas. De destacar algo, la firmeza que mostró en la indicación del penalti cometido por Adrián sobre Cristian de forma inocente, pero claro, y la ayuda que recibió de sus asistentes, que mantuvieron el tipo en sus responsabilidades, y eso en un arbitraje tan deficiente, desquiciado y fuera de sí es complicado. No mostró control alguno en algo tan importante como son los aspectos disciplinarios, y eso que enseñó un auténtico rosario de tarjetas, algunas de ellas cuestionables y en otras acciones se echaron de menos la aparición de las mismas.

La distribución de las amonestaciones fue también otro de los aspectos negativos. Cinco de ellas le enseña al Málaga, dos a Diego González, por lo que lo expulsó. No es entendible que sabiendo que estaba amonestado provoque la segunda acción, y más aún cuando acaba de expulsar a Pablo Pérez. En mi opinión, rigurosa esta decisión. Desde la grada no parece tan violenta la acción, y que pudo resolver con una simple amonestación, sumada a las seis que le enseñó a los jugadores sportinguistas, y sorprende que Mariño se vaya para Gijón sin ser amonestado.