UN DÉFICIT A DOMICILIO

Algo ha cambiado en el seno del Málaga en esta última semana: Muñiz ha lamentado por primera vez públicamente un resultado de su equipo. El empate del Sporting en la última jugada del último partido, cuando la victoria blanquiazul estaba más que conseguida y el liderato en solitario cogido con ambas manos, ha zarandeado la filosofía de competitividad mostrada hasta ahora por el equipo. «Se te queda cara de tonto», dijo. «A ver si nos sirve para aprender». Esa manera de jugar pausada, tranquila, nunca en función del rival sino fiel a unos conceptos propios, que es algo digno de elogio, simplemente no ha funcionado últimamente. No es que sea mala cosa, en absoluto: los equipos grandes afrontan así sus compromisos, y está claro que el Málaga es un grande en la categoría actual. Pero la falta de ambición en algunos tramos de los partidos ha posibilitado, por ejemplo, no cerrar el partido antes en Pamplona, donde al final el Osasuna se quedó con los tres puntos. O pecar igualmente en Riazor. O en Gijón, donde a falta de 25 segundos y con victoria por 1-2 se le permitió a un rival conducir hasta la línea de fondo el balón y a otro rematar solo en el área pequeña. De sus últimos cuatro salidas, el Málaga se ha adelantado en tres de ellas. Siendo líder. Pero sólo ha sacado dos puntos de doce posibles. Esa trayectoria no es la deseada para un aspirante al ascenso. Y la racha inmaculada en casa, que tiene un gran mérito, es la que mantiene al equipo en los primeros puestos. Es evidente que el Málaga baja su rendimiento lejos de La Rosaleda, quizá como todos los demás equipos. Pero lo baja más que la media de los equipos punteros. No es el camino.