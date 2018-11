El Málaga, con dos delanteros o uno y medio Munir, que regresó el jueves a los entrenamientos, será otra novedad en el once el domingo. / GERMÁN POZO La baja de Koné y la falta de ritmo de Harper condiciona el recurso al 4-4-2 habitual del Málaga este domingo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 24 noviembre 2018, 01:17

málaga. La incógnita en el ataque preside la visita del Málaga al Extremadura, el regreso a una región en la que llevaba mucho tiempo sin competir. La baja segura de Koné, que sufre una rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna izquierda, y la más que probable ausencia de Harper, pese a que el jueves volvió a los entrenamientos, pero aún no a un ritmo normal, deja al equipo con sólo dos delanteros disponibles, Blanco y Héctor, pero el canario gozando aún de muy poca confianza por parte de Muñiz y no ha sido titular todavía en la Liga.

En estas circunstancias, resulta más creíble la posibilidad de que el técnico descarte el 4-4-2 habitual para situar junto a Blanco a un jugador más cercano a la labor del medio punta clásico, ni siquiera un segundo atacante que trabaje muy arriba en la primera presión. Para este cometido, el Málaga cuenta con buenos especialistas, como Juanpi, que ya parece recuperado de las molestias musculares que le impidieron jugar ante el Gimnástic, Dani Pacheco y Adrián.

No en vano el madrileño fue el elegido en las dos primeras jornadas ligueras, en las únicas en la que el Málaga no partió con el 4-4-2 habitual después. Entonces Blanco aún estaba afianzando su puesta a punto física y táctica, pues llegó algo tarde en la pretemporada y lejos de su mejor tono. Sin embargo, ya a partir de la tercera cita, el 0-1 en Almería, el dúo Harper-Blanco fue incontestable y su compenetración ofensiva y defensiva llegó a un punto en que fue habitual que Muñiz no les sustituyera ni en los últimos minutos de los partidos.

Otra pareja rota

La lesión en un tobillo de Harper, en la víspera del choque ante el Numancia, rompió la pareja de ataque, y Muñiz recurrió de forma invariable a Koné junto a Blanco. Las prestaciones del costamarfileño, distintas a las de Harper en el sacrificio defensivo y en la fantasía con el balón, no han mermado en exceso la capacidad ofensiva. Tampoco andan cortos de entendimiento, y el africano regaló ante el cuadro soriano a Blanco los dos tantos del duelo en la primera puesta en escena del dúo.

Sin embargo, ahora la lesión de Koné, sin que Harper esté aún con el ritmo de la competición, obliga a probar algo nuevo. La pareja Héctor-Blanco está inédita como titular. El canario suma sólo 79 minutos en esta Liga, y siempre en tramos finales de partidos. Su presencia continuada más prolongada fue el segundo tiempo al completo en Elche (derrota por 2-1), cuando sustituyó a Harper y jugó al lado del 'tanque' argentino.

La de Héctor, que no entró en la última convocatoria, es una de las soluciones en Almendralejo, pero implicaría quedarse sin puntas específicos en el banco. Las otras pasan por situar a un jugador de otras características. Ya sea un medio punta con visión de juego, el clásico 'diez', al estilo de Juanpi y Dani Pacheco; un centrocampista llegador como Adrián, que obligaría a incluir a Lacen en el once inicial para acompañar a N'Diaye; o un extremo que también puede jugar por dentro para explotar su velocidad como Haksabanovic, que jugó todo el segundo tiempo ahí en el último compromiso, el sábado pasado ante el 'Nástic', en los que fueron también sus primeros minutos oficiales con el equipo, tras llegar cedido del West Ham United y con perspectivas de volverse en enero si siguiera disponiendo de poco protagonismo.

Por su parte, en el Extremadura siguen las bajas de los defensas Balbi y Djalo, que continúan con molestias, pero se ha recuperado de un esguince de grado dos al 'pivote' Álex Barrera. No obstante, no se prevén variaciones en el once respecto al que comenzó jugando en la goleada de la última jornada al Reus (1-4), con la participación estelar del goleador Enric Gallego, autor de todas las dianas del equipo y 'pichichi' destacado de la categoría. El equipo se ha reordenado con un 4-4-2, frente al 4-3-3 más habitual con Juan Sabas como entrenador.