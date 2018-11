«El 'Depor' no me dejó ir al Málaga; no quería reforzar a un rival directo» Albentosa celebra un gol esta Liga. / Gimnasticdetarragona.cat Albentosa, exjugador del Málaga y ahora en el Gimnástic BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 16 noviembre 2018, 01:15

A Raúl Albentosa le habría encantado volver a jugar en el Málaga esta temporada, pero no le dejaron. En el último día de mercado el Málaga apretó por él, pero finalmente acabó yéndose a Tarragona. Sólo jugó un año como blanquiazul, pero reconoce que es uno de los clubes que más le han marcado. Mañana volverá a La Rosaleda como rival y liderando a un equipo deprimido y colista de Segunda.

–¿Llegan a Málaga en el peor momento de la temporada?

–Estamos en una situación bastante complicada, crítica digamos. Al final esto es una carrera larga. Hay que estar mentalmente bien, además de físicamente, y yo lo afronto de otra manera por mi experiencia y forma de ser, pero la gente en general está tocada.

–¿Es usted uno de los pocos que se salva de las críticas?

–Bueno, no estoy satisfecho porque al final esto es un deporte de equipo. Yo me encuentro bien, pero es un palo que cada partido nos metan gol. Recuerdo la época del Málaga en la que fuimos la defensa menos goleada y eso era una gozada y mentalmente también influye.

–Lleva dos goles, de los máximos goleadores del equipo. ¿Tiene que ver la curiosidad de ser defensa y llevar el dorsal nueve?

–(Ríe) Cuando llegué, quedaban pocos números y, como me gustan que sean dorsales bajos, elegí ese. Me propuse poder disfrutar de meter goles este año y he tenido la fortuna de que han llegado. Espero poder ayudar con más, pero sobre todo que sirvan para ganar.

–¿Cómo va a vivir otro partido más en Málaga? Ha venido cada temporada desde que se fue de aquí.

–Siempre que vuelvo es una emoción extra. El año pasado, cuando fui, lo pasamos mal, pero otra vez voy con mucha ilusión de ver a toda la gente que quiero de ahí y desearles lo mejor en persona, aunque a partir de la semana siguiente... (ríe). Me trataron muy bien, estuve muy a gusto y les tengo mucho cariño.

–¿Por qué no se produjo su llegada a Málaga este verano? En el último día de mercado lo intentaron desde La Rosaleda.

–Sí, se intentó, pero el 'Depor' decidió que no. Entonces tenía también la opción del 'Nastic', conocía a Gordillo de la etapa en el Deportivo (el entrenador que comenzó la temporada) y Arnal Llibert (director deportivo del Gimnástic). Apretaron por mí para venirme. Con el Málaga, ya había estado y tengo un gran sentimiento por ellos... pero tocó pasar página.

–El Deportivo no le dejó...

–Sí, sí, no tengo problema en decirlo. Es la realidad.

–¿Se lo explicaron?

–Sí, en el Deportivo no querían reforzar a un equipo que iba a estar luchando por lo mismo que ellos. Así de simple... y me lo dijeron bien tarde.

–No le noto contento con esto.

–Bueno, no voy hablar de ese tema ahora con nadie. No me va a perjudicar ni beneficiar. Yo sigo mi camino y son vivencias que luego cuando acabe el fútbol se podrán contar.

–¿Cómo fue ese último día de contactos con el Málaga?

–Hablé con Caminero, con Manolo Gaspar... La situación fue esa, se afronta y no hay problema. En un rincón del corazón duele porque es un sitio donde estuve muy bien, pero al final tuve la ocasión de venir a Tarragona. No reprocho al 'Depor', pero al final los futbolistas acabamos siendo mercancía. Lo puedo entender, pero al final también hay mucho sentimiento.

–¿No cree que se pudo hacer antes? ¿El límite salarial fue el problema?

–Eso, tenían problemas con el límite salarial... Si es que lo sabéis todos. No digo ninguna mentira ni reprocho. No voy a entrar en más detalles, fue así, el 'Depor' no quiso.

–¿Habló esta semana con alguien de Málaga? Guarda relación con muchos...

–No, esta semana no. Pero sí tengo relación con algunos: con Miguel Torres o con los utileros. Con ellos estuve hablando hasta el último día de mercado. Tengo una gran relación con muchos que trabajan allí.

–¿Le marcó esta etapa?

–Eibar y Málaga son las que más me han tocado. En Eibar tuve un ascenso y me consolidé en Primera, y con el Málaga acabé haciéndome futbolista. Vi que podía jugar y competir en todos los estadios y con todos los equipos. Empecé a madurar muchísimo y la afición tenía buenas palabras conmigo. Y eso que tuvimos un inicio en el que llegamos a ser colistas... ¡y acabamos siendo el Málaga menos goleado en Liga de su historia!

–En el actual vestuario del 'Nastic' se hablará de Málaga ¿no? Son cuatro con pasado blanquiazul. Están Uche, Javi Jiménez y Abeledo.

–Con Javi Jiménez he hablado alguna vez del Málaga, pero tenemos una situación difícil aquí y no estamos pensando en ello. Abeledo y Javi Jiménez sí me han dicho que tienen mucha ilusión de jugar en La Rosaleda porque han estado en la cantera y les gustaría demostrar lo que son.

–¿Cómo ve al Málaga de este año?

–Bien, otro estilo de fútbol, otra categoría que es muy difícil...

–Aquí hay un debate sobre el estilo de juego...

–Sí, lo sé, justo lo hablé hace poco con alguien de fuera del club. Al final da igual cómo se juegue, aquí se piden resultados. Si Muñiz es capaz de sacarlos, ¿qué le vas a decir? Da igual cómo juegues porque lo que se quiere es subir. Esto es así. Luego del ascenso se quiere la permanencia, y luego Europa League, y luego Champions, y así... Entonces da igual porque nadie se va acordar si se ganó por 5-0 o por 1-0. Se acuerdan de que vayan bien las cosas. Está claro que si puedes jugar un poco mejor para que la gente que va al campo se divierta, mucho mejor. A mí me gusta más, pero esto es muy difícil. Tienes que conjuntar a 25 jugadores que vayan a lo mismo.