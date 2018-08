El Deportivo se interesa por Mula Se negocia una cesión hasta final de temporada del catalán, que no es un lastre cara al tope salarial y ya fue convocado, sin jugar, en Lugo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 22 agosto 2018, 00:15

El Deportivo ha contactado con el Málaga para tratar de incorporar a Mula.El jugador catalán ya fue cedido la segunda parte de la campaña anterior al Tenerife y ahora podría reforzar a un rival directo por el ascenso.

Cabe destacar que Mula parte como posible descarte más por una planificación de la dirección deportiva que por el criterio del entrenador, Juan Ramón López Muñiz, que en su penúltima comparecencia le defendió:«Mula es un buen profesional. Ha trabajado como todos. Con jugadores como Mula cuento siempre.Desde que llegó se ha puesto a trabajar, se ha colocado el mono de trabajo».

Además, el jugador no tiene contrato profesional, con lo que no supone un lastre cara al tope salarial. Precisamente este motivo fue el que favoreció su convocatoria cara al duelo en el Anxo Carro de Lugo, pero a la postre no jugó. Sí cabe aclarar que el Málaga cuenta con efectivos suficientes en las bandas, con Renato Santos, Haksabanovic, Ontiveros, Dani Pacheco o incluso el recurso a Juan Carlos más adelantado en la banda izquierda o al filial Hicham, que está mostrando un gran estado de forma y trata de irrumpir en el primer equipo.

Lo que se negocia es una cesión con opción de compra al final de la temporada, pero la operación hubiera cobrado más sentido en el caso de que el Málaga hubiera cerrado ayer la contratación del cordobés Álvaro Jiménez.