El Deportivo, penúltimo escollo para el ascenso El autor del primer tanto se abraza con el entrenador. / Ñito Salas El Málaga jugará el miércoles en Riazor y el sábado en La Rosaleda en una eliminatoria quese presume 'a cara de perro' PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 8 junio 2019, 22:35

El Deportivo será el penúltimo escollo cara al ascenso. Los dos únicos equipos que pueden ya regresar a Primera por la vía rápida, cara a cara. Dos de los tres presupuestos más altos. El otro, el de Las Palmas, ha caído al pozo de los olvidados en el que se sumerge cada proyecto deportivo que no vuelve a las primeras de cambio, con lo que se obliga a un severo ajuste en el tope salarial y a reducir su presupuesto casi a la mitad. Ese será también el destino del conjunto que no supere esta eliminatoria de semifinales del 'play-off', que se dilucidará en apenas tres días, con la ida en Riazor el miércoles (21.00 horas) y la vuelta en La Rosaleda el sábado (21.00). ¿Qué es necesario conocer sobre la eliminatoria apasionante que se avecina y sobre el sistema de competición?

El rival

El Deportivo estaba fuera de los puestos de 'play-off' a dos jornadas del final. Aunque se reforzó hoy, lo metió un gol de rebote desde el centro del campo, en un fuerte despeje del exmalaguista Sergio Sánchez, que golpeó en la pierna (involuntariamente) de un Pomares que iba a la presión con fuerza. Aquello supuso la derrota del Cádiz ante el Exremadura el martes, y que el 'Depor', con un empate sin goles en Elche aprovechase para situarse sexto, con un punto más que su rival directo. El cuadro coruñés se ha movido en la zona de cabeza de la tabla todo el torneo, pero muy pocas veces estuvo en puesto de ascenso directo. Una jornada antes que el Málaga, tras la trigésima tercera, se produjo el cambio en el banquillo, con la llegada de José Luis Martí en lugar de Natxo González, pero sin el cambio espectacular vivido en el relevo de Víctor por Muñiz unos días después.

El Deportivo jugó con un 4-4-2 en rombo hasta el cambio de técnico, y ahora lo matiza con un 4-4-2 con 'doble pivote' o un 4-2-3-1. Quique es la referencia goleadora del equipo, con dieciséis dianas, el segundo artillero de la categoría. Y el equipo llegará a la eliminatoria ante el Málaga sin más bajas que la del lesionado Krohn-Dehli. En una temporada tan decepcionante, todos hacen 'tabla rasa'. Parten de cero, y cara al duelo ante el Córdoba el equipo tuvo un recibimiento espectacular en su estadio.

¿Cómo llega el Málaga?

El Málaga no puede encontrarse en mejor estado de forma ante este tramo decisivo. Con Víctor ha ganado seis partidos, empatado uno y perdido otro (0-1 ante el Mallorca, pero de forma inmerecida) y la mayoría de jugadores han elevado sus prestaciones individuales, en especial la segunda línea de ataque, con un Ontiveros colosal. Se han recuperado hasta Juan Carlos y Koné, que parecía que no iban a jugar ya esta temporada, y también tiene el alta Erik Morán. Todo apunta a que los únicos que no estarán son Seleznov, Brezancic, Munir y N'Diaye, estos dos que se concentran con sus selecciones para la Copa África, aunque Víctor se ha mantenido críptico sobre este tema, porque el club negocia por lograr tener a alguno de ellos en algún partido.

Goles con valor doble

La eliminatoria se jugará como cualquiera copera. Los goles fuera pesan más en caso de empate final. Hay un ejemplo claro para explicarlo: el de los dos duelos ligueros Málaga-Deportivo esta temporada. De haber sido en los 'play-off' se habría clasificado el cuadro de La Rosaleda, que empató a uno en Riazor y sin goles en Martiricos. Hay que tener en cuenta también que los goles fuera pesan también más en la prórroga, lo que puede ser un 'handicap' para el que juegue la vuelta en casa. Además, en caso de igualdad total tras los 180 minutos y los 30 de una prórroga, el Málaga se clasificaría sin necesidad de penaltis, al haber acabado tercero en la Liga, por encima de cualquier hipotético rival en la semifinal o la final.

Las tarjetas

El Málaga llega sin sancionados a los 'play-off', a pesar de que tenía cuatro apercibidos, pero Keidi y Adrián fueron reservados, y Ontiveros (que no jugó) y Dani Pacheco no vieron ayer la tarjeta. Desde el miércoles el contador de todos se pone a cero. Ahora bien, el nuevo ciclo de sanciones en este periodo es de sólo tres amarillas.

Precedentes

El historial de las fases de ascenso a Primera con el actual formato consta de ocho ediciones, desde la campaña 2010-11. En tres ocasiones subió el tercero; en dos el quinto y el sexto (una de las veces fue en realidad el séptimo, pero porque había un filial por delante en la tabla), y en una el cuarto. La estadística relativiza el valor de acabar tercero y ratifica que pesa más el momento de forma y de confianza de los equipos al encarar esta fase.

Las entradas

Los carnés de socio en el Málaga permiten asistir gratis a estos partidos. Para los no abonados el importe va de 10 a 30 euros en función de la zona del estadio.

El otro duelo

El Albacete y el Malloca jugarán la otra semifinal, con la ida en Son Moix el jueves (21.00 horas) y la vuelta en el Carlos Belmonte el donmingo 16 (a las 19.00). Todos los partidos se podrán ver solamente en Movistar Partidazo, con lo que no habrá transmisión en abierto, sino de pago. La final será el jueves 20 y el domingo 23 (ambos a las 21.00).